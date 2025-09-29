Satya Manjrekar ने Deepa Mehta को याद कर इमोशनल पोस्ट किया, फैंस भी हुए दुखी

दीपा मेहता, जो महेश मांजरेकर की पहली पत्नी और फिल्म इंडस्ट्री की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं, अब हमारे बीच नहीं रहीं. उनकी मृत्यु की जानकारी उनके बेटे सत्या मांजरेकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी. सत्या के पोस्ट में उनकी मां के निधन की वजह का जिक्र नहीं किया गया है. यह खबर उनके परिवार और करीबी दोस्तों के लिए बहुत ही दुखद क्षण है.



सत्या मांजरेकर स्टोरी के जरिए दी जानकारी



सत्य ने अपनी मां के निधन के बाद सबको सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए एक पूरानी फोटो शेयर की है अपनी स्टोरी पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि, “मां, मुझे आपकी बहुत याद आती है” इस बात को देखकर उनके सारे दोस्त और फैंस काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं और उन्हें दिलासा दे रहे हैं, साथ ही साथ दीपा को श्रद्धांजलि भी दी गई है.

सत्य ने हनुमान जी के लिए एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी शेयर की थी, जिसमें लिखा था कि, “आज एक मार्गदर्शन ज्योति कोड़ी, मैंने वह मेरे लिए मन से बढ़कर थी और मेरी प्रेरणा थी.” साथ ही उन्होंने लिखा कि, “साड़ी का बिज़नेस खड़ा करने में उनकी शक्ति, साहस और जुनून ने कई लड़कियों को बड़े सपने देखने की शक्ति दी, जिन लोगों के जीवन को उन्होंने छूआ और जिन रास्तों को उन्होंने बनाया, उनके माध्यम से वह हमेशा जीवित रहेंगी.”



.

आखिर कौन थी दीपा मेहता

दीपा मेहता ने फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में भी अपनी छाप छोड़ी.उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया और अपने काम को सादगी और पेशेवर से निभाया. उनका नाम भले ही ग्लैमर की दुनिया में चमकदार न हो, लेकिन उनकी मेहनत और प्रतिभा उन्हें इंडस्ट्री में यादगार बनाती है.

दीपा मेहता और महेश मांजरेकर का रिश्ता

दिपा मेहता और महेश मांजरेकर विवहा उनके शुरुआती जीवन का हिस्सा था. दोनो की बेटी और बेटे के लिए उनका रिश्ता हमेशा महत्वपूर्ण रहा है. हालांकि दोनो का रिश्ता ज्यादा समय तक टिका नहीं और दोनों बाद में अलग हो गए थें.लेकिन दीपा मेहता की खास बात है की वो हमेशा से अपने परिवार और बच्चों का साथ देती थी. भाले ही दोनों का रिश्ता एक मोड़ पर आके खत्म हो गाया था लेकिन जितना भी समय दोनो साथ रहें दोनों के लिए बेहद खास था.

