Dawood Ibrahim के भाई ने लिखा था Salman Khan का ये गाना, रातों-रात हो गया था सुपरहिट; भीगी-भीगी साड़ी में हसीना संग किया रोमांस

Dawood Ibrahim Salman Khan: सलमान खान की 90s की फ़िल्में आज भी लोगों के दिलों में घर करे हुए है. सलमान खान का चंचल अंदाज आज भी लोग याद करते हैं. वहीं आज हम आपको 1994 में सलमान खान की आई फिल्म के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात बताने वाले हैं. बता दें कि इस फिल्म में उनके साथ रवीना टंडन भी थीं. बता दें कि इस फिल्म का एक गाना दाऊद इब्राहिम के भाई ने लिखा था. यह 35 साल पुराना गाना उस समय हिट साबित हुआ था. इस गाने की खास बात यह थी कि इसमें मुंबई की 12 सड़कों के नाम थे. क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी गली थी?

जानकारी के मुताबिक, लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम का गाया यह गाना 1994 की फिल्म ‘पत्थर के फूल’ का ‘Tumse Hi Dekhte Jo Pyaar Hua’ है. यह गाना उस समय बहुत हिट हुआ था. सलमान और रवीना की जोड़ी सबको बहुत पसंद आई.

मुंबई की सड़कों पर बना था गाना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Salman Khan और Raveena Tandon की फिल्म पत्थर के फूल 1991 में रिलीज़ हुई थी. फैंस को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि सब सलमान और रवीना को दुबारा साथ देखने के लिए इच्छा जाहिर करने लगे थे. इनमें से एक गाना, ‘तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ,’ बहुत पॉपुलर हुआ. दाऊद इब्राहिम का भाई गाने की राइटिंग टीम का हिस्सा था. गाने के राइटर के लिए गूगल सर्च करने पर देव कोहली और रविंदर रावल जैसे नाम सामने आएंगे. कुछ सोर्स (एप्पल म्यूजिक) में नूर कासकर का भी ज़िक्र है, जो दाऊद का भाई था. यह गाना इसलिए भी पॉपुलर हुआ क्योंकि इसमें मुंबई की 12 सड़कों के नाम थे.

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हिट रही फिल्म

1991 में रिलीज हुई फिल्म ‘पत्थर के फूल’ ने अपनी कहानी और गानों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था. यह एक एक्शन-रोमांटिक फिल्म थी, जिसे अनंत बलानी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म को जी.पी. सिप्पी और विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़की की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें प्यार के साथ-साथ एक्शन और ड्रामा का भी भरपूर तड़का देखने को मिला था. यही वजह रही कि फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यह 1991 की हिट फिल्मों में शामिल हो गई.