जब दाऊद इब्राहिम ने ऋषि कपूर के लिए भेजी Rolls Roycee, एक्टर को ऑफर किया कुछ ऐसा, फिर अभिनेता ने…

दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर का आज 4 सितंबर यानी शुक्रवार को 74वीं बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर हम आपको एक्टर से जुड़ी एक हैरान करने वाली कहानी बताने जा रहे हैं. ऋषि कपूर ने अपने जीवन में दाऊद इब्राहिम से दो बार मुलाकात की थी. एक बार तो एक्टर ने चार घंटे बैठ कर दाऊद से बात की थी. फिर इसी दौरान दाऊद ने अभिनेता कुछ ऑफर किया. फिर एक्टर ने लिया ये फैसला. चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में.

दाऊद संग की चार घंटे की मुलाकात

अभिनेता ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा “खुल्लम खुल्ला” में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से अपनी मुलाकात के बारे में बात की थी. अपनी आत्मकथा ‘खुल्लम खुल्ला’ में ऋषि कपूर ने बताया था कि साल 1988 में वह अपने करीबी दोस्त बिट्टू आनंद के साथ आशा भोसले और आरडी बर्मन की फिल्म देखने दुबई पहुंचे थे. एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय एक अजनबी ने उन्हें फोन दिया और बताया कि दाऊद इब्राहिम उनसे बात करना चाहते हैं. ऋषि कपूर के मुताबिक, उस समय 1993 के मुंबई धमाके नहीं हुए थे और दाऊद को लेकर उनकी धारणा एक भगोड़े या देश के दुश्मन की नहीं थी. फोन पर दाऊद ने उनका स्वागत किया और कहा कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वह बता सकते हैं. उसने ऋषि कपूर को अपने घर भी आमंत्रित किया, जिससे अभिनेता काफी हैरान रह गए. दाऊद ने एक्टर को बुलाने के लिए रोल्स रॉयस कार भेजी थी. फिर दोनों के बीच चार घंटे की मुलाकात हुई, जिस दौरान ऋषि कपूर ने 2 कप चाय पी थी.

दाऊद का रोल ऋषि कपूर ने किया था

ऋषि कपूर के मुताबिक, फिल्म ‘तवायफ’ में उनके किरदार का नाम ‘दाऊद’ था, जिसे देखकर दाऊद इब्राहिम काफी खुश हुआ था. हालांकि, जब दाऊद ने उन्हें कोई तोहफा देने की पेशकश की तो ऋषि कपूर ने साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है. उन्होंने इस पर जवाब दिया कि वह सक्षम है कि अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं.

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