Dawood Ibrahim और मेरे बीच…, Mandakini ने उगला उस दौर का सच; जब वायरल हुई अंडरवर्ल्ड के साथ तस्वीरें

Dawood Ibrahim-Mandakini Love Affair: दाऊद इब्राहिम वो नाम है जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता है. वहीं इस एक डॉन ने बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस को अपना बनाने की कोशिश की. इनमे से एक नाम मंदाकिनी का भी था. वहीं मशहूर एक्ट्रेस मंदाकिनी ने साफ किया है कि सालों पहले उनकी एक साथ की विवादित फोटो सामने आने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने उन्हें नहीं बुलाया था. उन्होंने कहा कि वो एक शो के लिए दुबई गई थीं और बाद में एक क्रिकेट मैच में गईं, जहाँ यह फोटो खींची गई थी. ANI से एक खास इंटरव्यू में बात करते हुए, मंदाकिनी ने कहा कि इसके बाद आई रिपोर्ट्स और अटकलों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था. उन्होंने यह भी बताया कि इस विवाद का उनके फिल्मी करियर पर बुरा असर पड़ा.

मंदाकिनी ने दाऊद इब्राहिम के बुलाने से इनकार किया

मंदाकिनी ने बताया कि जब वो क्रिकेट मैचवो में गईं तो वो एक प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए दुबई में थीं. उन्होंने कहा कि कई लोग मौजूद थे और एक आर्टिस्ट होने के नाते, उन्होंने यह नहीं चुना कि किससे बात करनी है, उनके बैकग्राउंड के आधार पर. उन्होंने कहा “जो भी लोग लिखना चाहें, जो भी बोलना चाहें, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है. एक आर्टिस्ट को हज़ारों लोग मिलते हैं और हम सबके लिए बराबर हैं. बहुत सारे लोग साथ में थे. किसके लिए चूज़ करें, किसके लिए चूज़ न करे हम वहा किसी शो के लिए गए थे. नहीं, मुझे दाऊद ने इनवाइट नहीं किया था. मुझे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि उन्हें उस समय फोटो के असर का एहसास नहीं हुआ था. हालांकि, एक बार जब यह सामने आई, तो यह रिपोर्ट्स और अंदाज़ों का विषय बन गई.

Delhi DTC Bus Strike Today: आज भी ठप रहेंगी दिल्ली बसें, आखिर क्यों हड़ताल पर हैं 12,000 बस ड्राइवर? एक वीडियो में सब आएगा समझ

‘इस विवाद से बहुत नुकसान हुआ’

मंदाकिनी ने कहा कि इस विवाद ने उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर डाला और बाद में उन्हें ऐसे हालात को संभालने के लिए एक टीम की अहमियत समझ में आई. उन्होंने कहा, “इस विवाद से बहुत नुकसान हुआ. बाद में, मुझे पता चला कि इन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए एक टीम होनी चाहिए. मैंने हर जगह अफवाहों का खंडन किया.”

फिर Oscar Level एक्टिंग कर गए Qazi Touqeer, रात के 2 बजे आसिफ से लिए ऐसे मजे; वीडियो देख छूटेगी हंसी