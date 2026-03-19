Dawood Ibrahim Dead or Alive: ‘धुरंधर 2’ में कौन है ‘बड़े साहब’? दर्शकों के बीच कई थ्योरी वायरल,फैंस लगा रहे कयास

Dawood Ibrahim Dead or Alive: स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज इन दिनों दर्शकों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है. खासतौर पर फिल्म के रहस्यमयी किरदार ‘बड़े साहब’ को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. यह किरदार कहानी में पर्दे के पीछे से पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता नजर आता है.

कहानी का दायरा सिर्फ गैंगवार तक सीमित नहीं

फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने कहानी को सिर्फ सड़क स्तर के गैंगवार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे खुफिया ऑपरेशंस, सैन्य प्रभाव और ग्लोबल क्राइम नेटवर्क तक विस्तार दिया है. फिल्म में रणवीर सिंह जासूस जस्कीरत सिंह रंगी के किरदार में नजर आते हैं, जो पूरे आतंकी नेटवर्क के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश करने की कोशिश करता है.

‘बड़े साहब’ को लेकर सबसे चर्चित थ्योरी

कई दर्शकों का मानना है कि ‘बड़े साहब’ का किरदार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से प्रेरित हो सकता है. दाऊद इब्राहिम को डी-कंपनी का सरगना माना जाता है, जिसने 1993 मुंबई बम धमाकों समेत कई बड़े हमलों को अंजाम दिया. फिल्म में दिखाया गया किरदार भी अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स और ग्लोबल नेटवर्क पर नियंत्रण रखता है, जो इस थ्योरी को मजबूत करता है.

खुफिया एजेंसियों से जुड़ा एंगल

एक अन्य थ्योरी के मुताबिक ‘बड़े साहब’ का किरदार अहमद शुजा पाशा जैसे खुफिया अधिकारियों से प्रेरित हो सकता है. इस एंगल में यह किरदार पर्दे के पीछे से ऑपरेशन चलाता है और सैन्य अधिकारियों व आतंकी संगठनों के बीच तालमेल बनाए रखता है.

सेना और कारगिल युद्ध से जुड़ी झलक

फिल्म के ट्रेलर में मेजर इकबाल का किरदार परवेज मुशर्रफ का जिक्र करता नजर आता है. मुशर्रफ को 1999 के कारगिल युद्ध का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है. ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म में ‘बड़े साहब’ का सैन्य पक्ष उनके दौर से प्रेरित हो सकता है.

कौन है सबसे मजबूत दावेदार?

फिल्म के ट्रेलर और कहानी के संकेतों के आधार पर देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम से जुड़ी थ्योरी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है. हालांकि खुफिया और सैन्य एंगल इस किरदार को और गहराई देते हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड और आर्थिक पकड़ के मामले में दाऊद जैसा प्रभाव सबसे ज्यादा मेल खाता है.

रिसर्च और कहानी पर खास फोकस

डायरेक्टर आदित्य धर और रिसर्च कंसल्टेंट आदित्य राज कौल ने इस कहानी को गहराई से रिसर्च के आधार पर तैयार किया है. फिल्म में आतंकवाद, खुफिया तंत्र और सत्ता के अंदरूनी नेटवर्क को दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे कहानी ज्यादा वास्तविक लगती है.

फिल्म में दिखेगी बड़ी स्टारकास्ट

फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आर. माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार नजर आएंगे. बड़े बजट और दमदार एक्शन सीक्वेंस के चलते फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है.