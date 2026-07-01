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AIDS से हुई 35 वर्षीय एक्ट्रेस की मौत, 10 साल से थीं गायब और बेघर थी ये मशहूर हीरोइन, परिवार से भी तोड़ लिया था नाता

हाल ही में मशहूर एक्ट्रेस डेवे चेस की मौत हो गयी है. कोरोनर रिपोर्ट के मुताबिक ‘द रिंग’ और ‘लिलो एंड स्टिच’ से दुनियाभर में पहचान बनाने वाली हॉलीवुड एक्ट्रेस डेवे चेस की मौत एड्स, बैक्टीरियल मेनिन्जाइटिस और गंभीर संक्रमण की वजह से हुई है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 1, 2026 4:49:00 PM IST

डेवे चेस
डेवे चेस


Daveigh Chase Death: हॉलीवुड में कई सितारे ऐसे रहे हैं, जिन्होंने कम उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन निजी जिंदगी की मुश्किलों ने सब कुछ बदल दिया. ऐसी ही एक कहानी है ‘द रिंग’ और ‘लिलो एंड स्टिच’ से दुनियाभर में पहचान बनाने वाली डेवे चेस की. 

हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस डेवे पिछले कई सालों से लोगों की नजरों से दूर थीं. हाल ही में उनका निधन हो गया. जानकारी के अनुसार वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही थीं. पिछले कुछ सालों में परिवार से उनका रिश्ता टूट गया था, एक्टिंग छूट गई थी और वो बेघर हो चुकी थीं. 16 जून को उनका निधन हो गया.

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मौत के बाद सामने आई वजह

डेवे चेस का निधन 16 जून 2026 को हुआ था, लेकिन उस समय मौत की वजह साफ नहीं बताई गई थी. अब लॉस एंजिल्स स्थित कोरोनर ऑफिस ने पुष्टि की है कि उनकी मौत की मुख्य वजह एड्स (AIDS) थी. वह बैक्टीरियल मेनिन्जाइटिस, सेप्टिक शॉक और शरीर में फैले गंभीर संक्रमण से भी जूझ रही थीं. लंबे समय से कई तरह के नशीले पदार्थों का सेवन भी उनकी बिगड़ती सेहत की एक वजह माना गया है.

अर्श से फर्श पर पहुंचीं एक्ट्रेस 

डेवे चेस ने बहुत कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया में पहचान बना ली थी और वो हॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस थीं. ‘द रिंग’ में समारा मॉर्गन का डरावना किरदार और ‘लिलो एंड स्टिच’ फ्रेंचाइजी में वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर उनका काम आज भी याद किया जाता है. उन्होंने ‘डॉनी डार्को’, ‘एस. डार्को’ और कई टीवी शोज में भी काम किया. लेकिन 2016 के बाद वह अचानक सार्वजनिक जिंदगी से पूरी तरह से गायब हो गईं. उनके पूर्व मैनेजर के मुताबिक, एक फिल्म की मीटिंग में न पहुंचने के बाद उन्होंने न मैनेजर से संपर्क किया और न ही अपने परिवार से. बाद के वर्षों में उनका नाम चोरी की गाड़ी में मिलने, ड्रग्स रखने और दूसरे कानूनी मामलों में भी सामने आया. परिवार के मुताबिक, वह लंबे समय तक बेघर रहीं और नशे की लत से जूझती रहीं थीं. 

Tags: entertainmentthe ring
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