Who was Daveigh Chase: कौन थी डेविघ चेस? जिसकी मौत से हॉलिवुड में छाया मातम, पर्सनल लाइफ भी थी खतरनाक

Who was Daveigh Chase: हॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और वॉइस आर्टिस्ट डेविघ चेस (Daveigh Chase) का 35 साल की उम्र में निधन हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी मौत मेनिन्जाइटिस और गंभीर ब्लड इन्फेक्शन के कारण हुई. उनके निधन की जानकारी उनके बॉयफ्रेंड रॉय हर्नांडेज ने शेयर की. इस खबर के सामने आते ही फिल्म और एनीमेशन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

कौन है डेविघ चेस? (Who was Daveigh Chase)

डेविघ चेस ने बहुत कम उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था. बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए. साल 2001 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म ‘डॉनी डार्को’ में उन्होंने सामंथा डार्को की भूमिका निभाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. इसी दौरान उन्होंने मशहूर एनिमेटेड फिल्म ‘स्पिरिटेड अवे’ के इंग्लिश वर्जन में मेन किरदार चिहिरो ओगिनो को अपनी आवाज दी. उनकी आवाज और अभिनय दोनों को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

‘लिलो एंड स्टिच’ से मिली बड़ी सफलता

डेविघ चेस को सबसे ज्यादा लोकप्रियता डिज्नी की सुपरहिट एनिमेटेड फिल्म ‘लिलो एंड स्टिच’ से मिली. इस फिल्म में उन्होंने लिलो पेलेकाई के किरदार को अपनी आवाज दी थी. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें साल 2003 में प्रतिष्ठित एनी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. फिल्म की सफलता के बाद बनी सीरीज और अन्य प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने लिलो के किरदार को अपनी आवाज दी, जिससे वो बच्चों और परिवारों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गईं.

IMDb के अनुसार, डेविघ चेस का आखिरी अभिनय प्रोजेक्ट साल 2016 में वीडियो गेम ‘लेट इट डाई’ था. इसके बाद उन्होंने मनोरंजन जगत से दूरी बना ली थी.

विवादों में भी रहा नाम (Daveigh Chase Controversy)

करियर के बाद के सालों में डेविघ चेस का नाम कुछ कानूनी विवादों से भी जुड़ा रहा. उन पर ड्रग्स रखने और चोरी की गाड़ी चलाने जैसे आरोप लगे थे. इसके अलावा लॉस एंजिलिस के एक अस्पताल के बाहर छोड़े गए एक व्यक्ति की मौत के मामले में भी उनसे पूछताछ की गई थी. हालांकि, इन घटनाओं के बावजूद उनके अभिनय और वॉइस एक्टिंग को आज भी याद किया जाता है.