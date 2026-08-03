शाहरुख नहीं, इस एक्टर को पहले मिली थी ‘डर’! यश चोपड़ा ने आखिरी वक्त पर क्यों बदल दिया फैसला? जानिए वजह

साल 1993 में यश चोपड़ा की फिल्म ‘डर’ रिलीज हुई थी, जिसमें शाहरुख खान ने राहुल मेहरा का किरदार निभाकर सबको चौंका दिया था. लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म में किंग खान नहीं, कोई और एक्टर कास्ट होने वाला था. फिर अंतिम समय में मेकर्स ने बदला फैसला.

कौन है वो एक्टर?

फिल्म ‘डर’ के लिए शाहरुख खान की जगह मेकर्स ने सुदेश बेरी को कास्ट करने का मन बनाया था. लेकिन अंत समय में अचानक बदल लिया फैसला. इस बारे में एक्टर सुदेश बेरी ने खुलासा किया.

सुदेश बेरी ने अपनी कास्टिंग पर क्या कहा?

सुदेश बेरी हाल ही में अकंपनी अक्की पॉडकास्ट में पहुंचे. जहां उन्होंने बताया कि शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘डर में मेकर्स ने उन्हें राहुल मेहरा के रोल में कास्ट किया था. फिर आखिर क्या हुआ. अभिनेता ने बताया, ‘मुझे डर फिल्म में रोल ऑफर हुआ था, और मेरे कॉस्ट्यूम भी तैयार थे.’ उन्होंने बताया कि फिल्म के डेवलपमेंट के दौरान दूसरे लीड की कास्टिंग बदलती रही. उन्होंने बताया, ‘शुरू में, ऋषि कपूर थे, फिर आमिर खान पर विचार किया गया, और फिर आखिर में उन्होंने सनी देओल को कास्ट किया.’

मेकर्स ने क्या अचनाक बदला फैसला?

सुदेश बेरी ने आगे बातचीत में कहा, ‘आखिर में, मेरे कैरेक्टर का दूसरे इंसान को मुक्का मारने का एक शॉट है. जिसने भी दूसरा कैरेक्टर निभाया, ऐसा लगा जैसे सुदेश बेरी किसी बड़े एक्टर को मुक्का मार रहे हैं. मैंने यही सुना.’ एक्टर ने आगे बताया कि उन्होंने आज तक यह फिल्म नहीं देखी है, ‘यश जी भी एक मेकर थे, और मेकर हमेशा थोड़े पैशनेट होते हैं. वे इसी पैशन की वजह से इतनी अच्छी फिल्में बना पाते हैं.’

‘डर’ फिल्म के बारे में

इस फिल्म का डायरेक्शन यश चोपड़ा ने किया था, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है. इस फिल्म की कहानी राहुल मेहरा (शाहरुख खान) के आस-पास घूमती है, जिसे किरण (जूही चावला) से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है. जब किरण सुनील मल्होत्रा ​​(सनी देओल) के साथ रिलेशनशिप में होती है, तो राहुल यह मानने में नाकाम रहता है कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और उसका पीछा करना और उसे डराना-धमकाना शुरू कर देता है, जिससे उसके आस-पास के सभी लोगों को खतरा हो जाता है.

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