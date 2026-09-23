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Dar-e-Nijaat: ‘तुम अच्छे मुस्लिम की बीवी बनने लायक नहीं’, जब प्यार छोड़ धर्म को चुनता है Zamil, बुरी तरह टूट जाती हैं Zaryab; फिर…

Best Pakistani Drama: Dar-e-Nijaat पाकिस्तान का वो ड्रामा है जिसने Tere Bin से लेकर Kabhi main Kabhi Tum तक को पीछे छोड़ दिया है. केवल पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि भारतीय भी इसके अगले एपिसोड कका बेसब्री से इंतजार करते हैं. श

By: Heena Khan | Published: September 23, 2026 12:07:17 PM IST

dar e nijaat
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Best Pakistani Drama: Dar-e-Nijaat पाकिस्तान का वो ड्रामा है जिसने Tere Bin से लेकर Kabhi main Kabhi Tum तक को पीछे छोड़ दिया है. केवल पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि भारतीय भी इसके अगले एपिसोड कका बेसब्री से इंतजार करते हैं. शनिवार को एयर हुए हिट ARY डिजिटल ड्रामा अपने 15वें  एपिसोड पर पहुंच गया है. वहीं जहां जहां ये ड्रामा बढ़ता जा रहा है ये और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है. एक बड़े प्लॉट ट्विस्ट के बाद, दर्शकों ने दोगलेपन पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दीं और चर्चाएं हुईं.

क्या है इस ड्रामे की कहानी 

अगर शुरुआती झलकियों को देखें, तो दर्शकों को एक भारी, इमोशनल राइड देखने को मिलेगी. दार-ए-निजात में एक गहरी कहानी दिखाई गई है जो एक औरत के पिछले रिश्तों पर सवाल उठाती है. इससे ड्रामा रहस्य और दिल के दर्द की एक मोटी परत में लिपट जाता है. हम सिर्फ़ एक सिंपल रोमांस नहीं देख रहे हैं. इसके बजाय, एक ऐसी कहानी  देख रहे  हैं जो पछतावे, पसंद और पिछले फैसलों के भूतों की गहराई में जाती है. दूसरा टीज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खास तौर पर चर्चा के लायक रहा है. इसमें ज़रियाब और अबू बक्र नाम के किरदारों से जुड़े शानदार रूहानी डायलॉग और सीक्वेंस हैं.

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जब जामिल छोड़ देता है अपना पहला प्यार 

सालों तक डेटिंग करने के बाद, और यहां तक ​​कि अपनी लंबे समय की गर्लफ्रेंड और बचपन की प्यार ज़रयाब, जिसका रोल दुर-ए-फिशां सलीम ने किया है, के साथ कुछ समय रहने के बाद, ज़मील एक नार्सिसिस्टिक आदमी जिसने धर्म को फिर से खोज लिया है, जिसका रोल नामिर खान ने किया है एक मदरसे की एक अनजान औरत से शादी कर लेता है. और वो ज़रयाब को बताने की भी ज़हमत नहीं उठाता. हालांकि, यहां ब्रेक-अप कहानी नहीं है. यह ज़मील द्वारा ज़रयाब को बताई गई बातें हैं जब वो आखिरकार जवाब ढूंढते हुए उसके दरवाज़े पर आती है. जब ज़रीयाब, ज़ाहिर तौर पर इमोशनल होकर ज़मील से उनके रिश्ते को इतने बुरे तरीके से अचानक खत्म करने के फैसले के बारे में पूछती है, तो वो उससे कहता है कि वो एक अच्छे मुस्लिम आदमी की पत्नी बनने के लायक नहीं है.

दूसरे धर्म के लड़कों संग भागती हैं, हर साल 9 लाख बच्चे करती हैं पैदा; तिलक लगाक-कलावा बांधकर फंसाते हैं हिंदू लड़कियां-MLA उषा ठाकुर

कहां और कब देखें Dar-e-Nijaat

जो लोग यह ड्रामा देखने के लिए बेताब हैं कि यह रहस्य कैसे सुलझता है, उनका इंतज़ार लगभग खत्म हो गया है. 1 अगस्त से डॉक्टर बहू की जगह दर-ए-निजात आ गया है. दर्शक रात 8:00 बजे इस इमोशनल रोलरकोस्टर को देख सकते हैं. ARY Digital इस सीरीज़ को खास तौर पर टेलीविज़न पर दिखाएगा. इसके अलावा, यह सीरीज़ YouTube पर डिजिटल एक्सेस के लिए भी उपलब्ध है.

Tags: dar e nijaathome-hero-pos-7pakistani drama
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