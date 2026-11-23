Dar-e-Nijaat Drama: दर-ए-निजात के लेटेस्ट एपिसोड्स ने कहानी में एक नया चैप्टर शुरू किया है, जो दर्शकों को खुशबख्त के रहस्यमयी अतीत के करीब लाता है, जिसका रोल सहर हाशमी ने अपने बचपन में किया है. उमेरा अहमद का लिखा और साकिब खान का डायरेक्ट किया हुआ यह ड्रामा पहले ही स्पिरिचुअलिटी, पेरेंटिंग और सच्चे प्यार की खोज से दर्शकों का ध्यान खींच चुका है. हालांकि, खुशबख्त का अतीत कहानी के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले हिस्सों में से एक बन गया है.

ड्रामे में बदला अबू बक्र का किरदार

ड्रामा शुरू में ज़रयाब, जामिल और अबू बक्र के इर्द-गिर्द घूमता था, लेकिन दर्शक अबू बक्र की मां खुशबख्त और उनकी जिंदगी को बनाने वाले अनुभवों के बारे में भी उतने ही उत्सुक थे. उनका छोटा रूप, बेला, अब सेंटर स्टेज पर है, जो उनके किरदार के पीछे की उलझी हुई रोमांटिक हिस्ट्री को सामने ला रही है.

शहरयार मुनव्वर ने ड्रामा में डबल रोल किया है, जिसमें उन्होंने अबू बक्र और उनके पिता, अमान गुज्जर दोनों का रोल किया है. छोटे अमान के रूप में उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों का खास तौर पर ध्यान खींचा है. इस कैरेक्टर को उसके बेटे से बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी के तौर पर दिखाया जा रहा है, जिसका बिहेवियर कई दर्शकों को अनकम्फर्टेबल कर रहा है.



पाक का इमरान हाशमी

स्टोरीलाइन में दिखाया गया है कि बेला, ज़रयाब की तरह प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. हालांकि, अमान के साथ उसका रिश्ता एक डिस्टर्बिंग मोड़ ले लेता है क्योंकि उसकी हरकतें उसकी पर्सनैलिटी का एक डिस्टर्बिंग साइड दिखाती हैं. बेला के साथ उसकी बार-बार फिजिकल क्लोजनेस, साथ ही उसके इंटेंस एक्सप्रेशन और मैनरिज्म ने ड्रामा फैंस के बीच चर्चाओं को जन्म दिया है. कई दर्शकों ने अमान गुज्जर और बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी के बीच कम्पेरिजन भी किया है, खासकर कैरेक्टर के फ्लर्टी और अनकम्फर्टेबल बिहेवियर की वजह से. फैंस का मानना ​​है कि शहरयार ने अमान के इस साइड को बहुत अच्छे से सामने लाया है, जिससे उसकी कम्पेरिजन बॉलीवुड स्टार से हो रही है.

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