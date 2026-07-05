चीनी कहकर ठुकराया, मिले साइड रोल और फिर बना सबसे खौफनाक विलेन, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे डैनी डेन्जोंगपा?

Danny Denzongpa Struggle Story: बॉलीवुड में पहचान बनाना और फिर मुकम्मल रखना बहुत मुश्किल होता है. इसके बावजूद कुछ ऐसे एक्टर्स रहे, जिन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि उसे इस मुकाम तक पहुंचाया कि लोग उनके किरदारों को सच मानने लगे थे. इनमें से ही एक हैं डैनी डेन्जोंगपा. एक समय ऐसा था जब उन्हें उनके चेहरे और नैन-नक्श की वजह से फिल्मों में काम देने से मना कर दिया जाता था. अगर काम दिया भी जाता था, तो केवल छोटे रोल जैसे किसी नौकर या चौकीदार का.

लोगों का कहना था कि डैनी भारतीय नहीं बल्कि चाइनीज जैसे दिखते हैं. इसके कारण उन्हें हीरो तो दूर, अच्छे किरदार भी नहीं मिलेंगे. इसके बावजूद भी डैनी ने कभी हार नहीं मानी और एक दिन वही कलाकार बॉलीवुड के सबसे दमदार विलेन में गिने जाने लगे.

जया भादुड़ी ने दिया ‘डैनी’ नाम

डैनी डेन्जोंगपा का असली नाम शेरिंग फिन्त्सो डेन्जोंगपा था. उनका जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम के गंगटोक में हुआ था. वे बचपन से ही एक्टिंग और संगीत के शौकीन थे. कुछ बड़ा करने के जुनून के साथ वे पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तक पहुंचे. FTII में उनकी दोस्ती कई बड़े कलाकारों से हुई. यहां इनकी मुलाकात जया भादुड़ी से भी हुई. कहा जाता है कि जय़ा ने ही उन्हें डैनी नाम दिया था क्योंकि उनका असली नाम बोलना काफी मुश्किल था.

शुरुआती दौर में मिले छोटे रोल

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डैनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम मांगने पहुंचे, तो कहा गया कि उनका चेहरा भारतीय कलाकारों जैसा नहीं है. बहुत से लोगों ने तो उन्हहें चीनी कहकर काम देने से इनकार कर दिया. शुरुआती दिनों में उन्हें सिर्फ नौकर, चौकीदार, गार्ड जैसे छोटे रोल मिलते थे.हालांकि उन्होंने इन किरदारों को निभाने से कभी इनकार नहीं किया. 1973 में आई फिल्म धुंध ने डैनी को पहचान दिलाई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

इन फिल्मों में बने खतरनाक विलेन

धुंध के बाद उन्हें खलनायकों के किरदार मिलने लगे और उन्होंने काला सोना, धर्म और कानून, हम, खुदा गवाह, घातक, क्रांतिवीर, अग्निपथ, बेबी और घातक जैसी फिल्मों में खतरनाक विलेन के किरदार निभाए. उनकी आवाज और एक्टिंग देखकर लोग उन्हें सच में विलेन समझने लगे थे. उन्होंने हिंदी के साथ ही बंगाली, नेपाली, तमिल और तेलुगू फिल्मों में भी काम किया. बहुत कम लोग जानते हैं कि डैनी एक बेहतरीन सिंगर भी हैं. उन्होंने नेपाली और भूटिया भाषा में कई गाने गाए हैं.