Home > मनोरंजन > जब बॉलीवुड के इस विलेन ने Salman Khan को सेट पर लगाई डांट, 23 साल तक भाईजान ने बना ली थी दूरी

जब बॉलीवुड के इस विलेन ने Salman Khan को सेट पर लगाई डांट, 23 साल तक भाईजान ने बना ली थी दूरी

Throwback Story: सनम बेवफा के सेट पर बॉलीवुड के मशहूर विलेन का रोल करने वाले डैनी डेन्जोंगपा ने सलमान खान को डांट दिया था। इस फटकार के बाद दोनों की दूरी 23 साल तक बनी रही। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ आइए बताते हैं आपको।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 17, 2025 15:41:07 IST

Salman Khan And Danny Denzongpa
Salman Khan And Danny Denzongpa

Salman Khan Throwback Story: 1991 की फिल्म ‘सनम बेवफा’ के सेट पर एक छोटा से एक्शन ने बॉलीवुड के दो बड़े कलाकार डैनी डेन्जोंगपा और सलमान खान के रिश्ते में लंबा फासला पैदा कर दिया। डैनी उस जमाने में बॉलीवुड के बेहद अनुशासित और कड़क कलाकारों में से एक थे। दूसरी ओर, सलमान नए और उभरते सितारे थे, जिनके नाम से इंडस्ट्री में चमक और लोकप्रियता दोनों ही बिखर रही थी।

ये किस्सा उस रोज का है जब डैनी सेट पर समय से पहुंचे, लेकिन सलमान घंटों लेट हो गए। इंतजार करते-करते उनका गुस्सा उठ आया और पूरे क्रू के सामने उन्होंने सलमान को अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया। एक सार्वजनिक फटकार, जो तब तक याद की जाने लगी जब तक मेल-मिलाप नहीं हुआ। जी हां, वक्त कितना भी गुजर गया हो लेकिन, इस किस्से की चर्चा बॉलीवुड के गलियालों में आज भी होती है।  

Elvish Yadav News: बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के घर पर चली गोलियां, बाइक सवाल हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम…पुलिस कर…

23 सालों तक बनी रही दूरी

उस दिन से दोनों के बीच खटास बढ़ गई और ये दूरी करीब 23 सालों तक बनी रही। डैनी सलमान वाली फिल्मों का ऑफर आने पर उसे नज़रअंदाज़ किया करते। पैसा, डबल रोल या शूटिंग, कुछ भी उन्हें उस वादे से आगे नहीं बढ़ने देता था।

बेटे के लिए Shah Rukh Khan ने लगाई नेटफ्लिक्स से ‘गुहार’, अब इस दिन आएगा Aryan की सीरीज का फर्स्ट लुक सामने…सामने आई अनाउंस डेट

इस फिल्म में हुआ मिलाप

वक्त ने दोनों की राहें बदल दीं। सलमान खान सुपरस्टार बन चुके थे और डैनी भी बॉलीवुड में एक मुकाम पर थे। फिर साल 2014 में आई सलमान की फिल्म ‘जय हो’। सलमान के भाई सोहेल खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने मानो सालों की दुश्मनी मिटा दी। आखिरकार दोनों एक साथ पर्दे पर आए और पेश किया एक शांत और सम्मानित मिलन, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। दोनों को पर्दे पर एक साथ देखना फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं था।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025

स्किन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं नीम

August 17, 2025

शहद खाने के 5 बड़े नुकसान

August 17, 2025

इन 5 लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है...

August 17, 2025

सावधान!क्या मुंह से बदबू आना किसी बड़ी बीमारी का हो...

August 17, 2025
जब बॉलीवुड के इस विलेन ने Salman Khan को सेट पर लगाई डांट, 23 साल तक भाईजान ने बना ली थी दूरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जब बॉलीवुड के इस विलेन ने Salman Khan को सेट पर लगाई डांट, 23 साल तक भाईजान ने बना ली थी दूरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब बॉलीवुड के इस विलेन ने Salman Khan को सेट पर लगाई डांट, 23 साल तक भाईजान ने बना ली थी दूरी
जब बॉलीवुड के इस विलेन ने Salman Khan को सेट पर लगाई डांट, 23 साल तक भाईजान ने बना ली थी दूरी
जब बॉलीवुड के इस विलेन ने Salman Khan को सेट पर लगाई डांट, 23 साल तक भाईजान ने बना ली थी दूरी
जब बॉलीवुड के इस विलेन ने Salman Khan को सेट पर लगाई डांट, 23 साल तक भाईजान ने बना ली थी दूरी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?