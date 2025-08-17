जब बॉलीवुड के इस विलेन ने Salman Khan को सेट पर लगाई डांट, 23 साल तक भाईजान ने बना ली थी दूरी

Salman Khan Throwback Story: 1991 की फिल्म ‘सनम बेवफा’ के सेट पर एक छोटा से एक्शन ने बॉलीवुड के दो बड़े कलाकार डैनी डेन्जोंगपा और सलमान खान के रिश्ते में लंबा फासला पैदा कर दिया। डैनी उस जमाने में बॉलीवुड के बेहद अनुशासित और कड़क कलाकारों में से एक थे। दूसरी ओर, सलमान नए और उभरते सितारे थे, जिनके नाम से इंडस्ट्री में चमक और लोकप्रियता दोनों ही बिखर रही थी।

ये किस्सा उस रोज का है जब डैनी सेट पर समय से पहुंचे, लेकिन सलमान घंटों लेट हो गए। इंतजार करते-करते उनका गुस्सा उठ आया और पूरे क्रू के सामने उन्होंने सलमान को अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया। एक सार्वजनिक फटकार, जो तब तक याद की जाने लगी जब तक मेल-मिलाप नहीं हुआ। जी हां, वक्त कितना भी गुजर गया हो लेकिन, इस किस्से की चर्चा बॉलीवुड के गलियालों में आज भी होती है।

23 सालों तक बनी रही दूरी

उस दिन से दोनों के बीच खटास बढ़ गई और ये दूरी करीब 23 सालों तक बनी रही। डैनी सलमान वाली फिल्मों का ऑफर आने पर उसे नज़रअंदाज़ किया करते। पैसा, डबल रोल या शूटिंग, कुछ भी उन्हें उस वादे से आगे नहीं बढ़ने देता था।

इस फिल्म में हुआ मिलाप

वक्त ने दोनों की राहें बदल दीं। सलमान खान सुपरस्टार बन चुके थे और डैनी भी बॉलीवुड में एक मुकाम पर थे। फिर साल 2014 में आई सलमान की फिल्म ‘जय हो’। सलमान के भाई सोहेल खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने मानो सालों की दुश्मनी मिटा दी। आखिरकार दोनों एक साथ पर्दे पर आए और पेश किया एक शांत और सम्मानित मिलन, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। दोनों को पर्दे पर एक साथ देखना फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं था।