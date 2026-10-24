Daler Mehndi Controversy: उत्तराखंड इवेंट विवाद पर छलका दलेर मेहंदी के बेटे का दर्द, बोले- पूरा परिवार तनाव में है

पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी उत्तराखंड में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान विवाद में घिर गए. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर उन्हें फटकार लगाई और नशे में होने का आरोप लगाया. इसके बाद मीका सिंह समेत कई सेलेब्स दलेर के समर्थन में आए. अब उनके बेटे गुरदीप मेहंदी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

दलेर मेहंदी के बेटे ने क्या कहा?

गुरदीप मेहंदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इस विवाद पर अपनी बात रखी. उन्होंने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. गुरदीप ने कहा कि जब यह मामला हुआ, तब वह भारत से बाहर थे. बाद में उन्होंने अपने पिता दलेर मेहंदी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह बिल्कुल ठीक हैं.

गुरदीप ने बताया कि परिवार इस घटना से तनाव में है, लेकिन सभी मिलकर स्थिति का सामना कर रहे हैं. उन्होंने मुश्किल समय में साथ देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और खास तौर पर अपने चाचा मीका सिंह का शुक्रिया भी अदा किया.

लोगों को सपोर्ट करने के लिए कहा

गुरदीप मेहंदी ने कहा, ‘इसी तरह हम पर अपना प्यार बरसाते रहिए. प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जैसा पापा कहते हैं, बाकी सब भगवान संभाल लेते हैं.’

पिछले बुधवार को मीका ने इंस्टाग्राम पर पंजाबी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने दलेर को सपोर्ट किया था. उन्होंने लिखा, ‘सत श्री अकाल, सब लोग. बॉलीवुड से लेकर पंजाब तक के सभी सिंगर्स, फैंस, दोस्तों, परिवार और शुभचिंतकों को आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. मेरा पॉइंट सिंपल है. दलेर मेहंदी जी शराब नहीं पीते हैं, और उन पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना पूरी तरह से गलत है.’

क्या है पूरा विवाद?