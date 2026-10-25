दलेर मेहंदी विवाद में आया नया मोड़, बीजेपी मंत्री की माफी पर मीका सिंह की टीम ने दिया जवाब

उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाने और कार्यक्रम में रुकावट डालने के बाद उनसे फोन पर माफी मांगी. इस पर मीका सिंह की टीम ने माफी का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि विवाद अब खत्म हो जाएगा. इससे पहले मीका सिंह ने दलेर मेहंदी का समर्थन करते हुए कलाकारों के सम्मान की मांग की थी.

मीका सिंह की टीम ने बीजेपी नेता की तारीफ की

मीका सिंह की टीम ने बयान जारी कर कहा कि वे सुबोध उनियाल की सराहना करते हैं, जिन्होंने फोन पर दलेर मेहंदी से माफी मांगी. टीम ने कहा कि कलाकारों का सम्मान करना जरूरी है. उन्होंने दलेर मेहंदी के संगीत जगत में योगदान का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि अब यह विवाद आपसी सम्मान और समझ के साथ खत्म हो जाएगा.

क्या था पूरा विवाद?

यह विवाद 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कुंजापुरी देवी मेले के दौरान शुरू हुआ. मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस बीच में रोककर उन पर शराब के नशे में होने और लिप-सिंक करने के आरोप लगाए. इसके बाद उनके व्यवहार की आलोचना हुई और लोगों ने एक अनुभवी कलाकार के साथ ऐसे बर्ताव पर सवाल उठाए.

मीका सिंह ने किया था दलेर मेहंदी का सपोर्ट

मीका सिंह ने अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी का बचाव करते हुए कहा कि वह शराब नहीं पीते और कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. उन्होंने कलाकारों के सम्मान की मांग भी की.

इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दलेर और मीका से संपर्क कर मंत्री की ओर से माफी मांगी. मीका ने धामी के व्यवहार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें खुद माफी मांगने की जरूरत नहीं थी. अब सुबोध उनियाल की कथित माफी के बाद मीका की टीम को उम्मीद है कि विवाद खत्म हो जाएगा.

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