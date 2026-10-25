Home > मनोरंजन > दलेर मेहंदी विवाद में आया नया मोड़, बीजेपी मंत्री की माफी पर मीका सिंह की टीम ने दिया जवाब

दलेर मेहंदी विवाद में आया नया मोड़, बीजेपी मंत्री की माफी पर मीका सिंह की टीम ने दिया जवाब

Daler Mehndi Controversy: रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस में रुकावट के बाद फोन पर उनसे माफी मांगी. यह कदम सीएम पुष्कर सिंह धामी के दखल और मीका सिंह की कलाकारों के सम्मान की मांग के बाद उठाया गया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 25, 2026 11:54:50 PM IST

बीजेपी मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी से मांगी माफी
बीजेपी मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी से मांगी माफी


उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाने और कार्यक्रम में रुकावट डालने के बाद उनसे फोन पर माफी मांगी. इस पर मीका सिंह की टीम ने माफी का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि विवाद अब खत्म हो जाएगा. इससे पहले मीका सिंह ने दलेर मेहंदी का समर्थन करते हुए कलाकारों के सम्मान की मांग की थी.

मीका सिंह की टीम ने बीजेपी नेता की तारीफ की

मीका सिंह की टीम ने बयान जारी कर कहा कि वे सुबोध उनियाल की सराहना करते हैं, जिन्होंने फोन पर दलेर मेहंदी से माफी मांगी. टीम ने कहा कि कलाकारों का सम्मान करना जरूरी है. उन्होंने दलेर मेहंदी के संगीत जगत में योगदान का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि अब यह विवाद आपसी सम्मान और समझ के साथ खत्म हो जाएगा.

क्या था पूरा विवाद?

यह विवाद 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कुंजापुरी देवी मेले के दौरान शुरू हुआ. मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस बीच में रोककर उन पर शराब के नशे में होने और लिप-सिंक करने के आरोप लगाए. इसके बाद उनके व्यवहार की आलोचना हुई और लोगों ने एक अनुभवी कलाकार के साथ ऐसे बर्ताव पर सवाल उठाए.

मीका सिंह ने किया था दलेर मेहंदी का सपोर्ट

मीका सिंह ने अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी का बचाव करते हुए कहा कि वह शराब नहीं पीते और कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. उन्होंने कलाकारों के सम्मान की मांग भी की.
 
इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दलेर और मीका से संपर्क कर मंत्री की ओर से माफी मांगी. मीका ने धामी के व्यवहार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें खुद माफी मांगने की जरूरत नहीं थी. अब सुबोध उनियाल की कथित माफी के बाद मीका की टीम को उम्मीद है कि विवाद खत्म हो जाएगा.

यह खबर भी पढ़ें: Periods में Rashmika को Vijay से मिलता है खास प्यार, दर्द में करते हैं ‘टमी रब’; एक्ट्रेस के जवाब ने जीता फैंस का दिल

Tags: Daler MehndiDaler Mehndi Controversymika singhMika Singh Team
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026

मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

October 24, 2026

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026

इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

October 21, 2026

कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

October 19, 2026
दलेर मेहंदी विवाद में आया नया मोड़, बीजेपी मंत्री की माफी पर मीका सिंह की टीम ने दिया जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दलेर मेहंदी विवाद में आया नया मोड़, बीजेपी मंत्री की माफी पर मीका सिंह की टीम ने दिया जवाब
दलेर मेहंदी विवाद में आया नया मोड़, बीजेपी मंत्री की माफी पर मीका सिंह की टीम ने दिया जवाब
दलेर मेहंदी विवाद में आया नया मोड़, बीजेपी मंत्री की माफी पर मीका सिंह की टीम ने दिया जवाब
दलेर मेहंदी विवाद में आया नया मोड़, बीजेपी मंत्री की माफी पर मीका सिंह की टीम ने दिया जवाब
दलेर मेहंदी विवाद में आया नया मोड़, बीजेपी मंत्री की माफी पर मीका सिंह की टीम ने दिया जवाब