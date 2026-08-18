Daler Mehndi Birthday: मां पहलवान, पिता मशहूर संगीतज्ञ…दलेर मेहंदी के नाम के पीछे का रहस्य जान चकित हो जाएंगे आप

Daler Mehndi Birthday: पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी का आज जन्मदिन है. उनका जन्म 18 अगस्त 1967 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था. उनका परिवार संगीत से जुड़ा रहा है. उनके पिता अजमेर सिंह चंदन एक बेहतरीन शास्त्रीय गायक थे और उनकी माता बलबीर कौर एक राज्य-स्तरीय पहलवान थीं. दलेर कुल पांच भाई-बहन हैं. उनके छोटे भाई मीका सिंह भी देश के एक जाने-माने और लोकप्रिय गायक हैं.

उनके नाम के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उनका नाम एक डाकू के नाम पर रखा गया है.

दलेर मेहंदी का नाम डाकू के नाम पर रखा गया था

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दलेर मेहंदी के नाम के दोनों शब्दों का कनेक्शन अलग-अलग लोगों से है. दरअसल, उनके नाम का पहला शब्द दलेर का ताल्लुक एक डाकू से है. दरअसल, जब दलेर का जन्म हुआ, उस वक्त डाकू दलेर सिंह का काफी ज्यादा खौफ था. ऐसे में माता-पिता ने उनका नाम दलेर रख दिया. वहीं, जब दलेर थोड़े बड़े हुए, तब उनके नाम में मेहंदी शब्द जोड़ा गया, जो उस वक्त के मशहूर सिंगर परवेज मेहंदी के नाम से लिया गया था.

जिस तरह एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और दूसरे लोगों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है, उसी तरह सिंगर्स ने भी बॉलीवुड की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया है. अपने संगीत के माध्यम से उन्होंने फिल्मों को एक नया आयाम और ग्लोबल पहचान दिलाई है.

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इन गानों से मिली अलग पहचान

‘बोलो ता रा रा’ के अलावा, दलेर ने अन्य कई सुपरहिट फिल्मों में गाने गाए, जिनमें ‘तुनक तुनक तुन’, ‘हो जाएगी बल्ले बल्ले’, ‘ढोल बाजे’, ‘रंग दे बसंती’, ‘जीयो रे बाहुबली’, ‘कुड़ियां शहर दियां’, ‘जोर का झटका’, आदि शामिल हैं. इन्होंने इन गानों के जरिए भांगड़ा संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया. आज भी दलेर मेहंदी के ये गाने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं और हर उम्र के लोगों की पसंदीदा हैं.

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