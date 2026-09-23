Home > मनोरंजन > दिहाड़ी मजदूरी करता है परिवार, 13 लोगों के साथ एक घर में रहती हैं पूनम; KBC में जीता लाखों रुपये, अब ये है सपना

दिहाड़ी मजदूरी करता है परिवार, 13 लोगों के साथ एक घर में रहती हैं पूनम; KBC में जीता लाखों रुपये, अब ये है सपना

Kaun Banega Crorepati 18: कौन बनेगा करोड़पति के 18वें सीजन में एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी पहुंची. उसने शो में लाखों रुपये अपने नाम किए. पूनम सरोज नाम की इस युवती ने शो में अपने संघर्ष की कहानी बताई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 23, 2026 11:45:48 AM IST

कौन बनेगा करोड़पति 18
कौन बनेगा करोड़पति 18


पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की रहने वाली पूनम सरोज ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में प्रतियोगी के तौर पर शामिल हुई. वह इस वक्त SSC की तैयारी कर रहीं हैं. आपको बता दें कि पूनम एक घर में 13 अन्य परिवारवालों के साथ रहती हैं, जिनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं. उन्होंने KBC 18 में लाखों रुपये जीते. चलिए जानते हैं पूरी कहानी. 

कितने रुपये जीते?

बैरकपुर की रहने वाली पूनम सरोज ने कौन बनेगा करोड़पति 18 शो में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12.5 लाख रुपये अपने नाम किए, लेकिन 25 लाख रुपये के सवाल पर उन्होंने आगे न खेलने का फैसला लिया.  

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25 लाख रुपये के लिए पूनम से पूछा गया कि ‘वर्ल्ड क्वांटम डे’ किस तारीख को मनाया जाता है. सवाल के विकल्प 14 सितंबर, 14 जून, 14 अक्टूबर और 14 अप्रैल थे. जवाब को लेकर आश्वस्त न होने पर पूनम ने जोखिम नहीं लिया और 12.5 लाख रुपये लेकर गेम क्विट कर दिया. बाद में उन्होंने 14 दिसंबर का अनुमान लगाया, जो गलत था. इसका सही जवाब 14 अप्रैल है.

एक ही घर में 13 लोग रहते हैं

केबीसी 18 शो के दौरान पूनम ने अपनी संघर्षभरी जिंदगी के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि वह 13 अन्य सदस्यों के साथ एक ही घर में रहती हैं. परिवार के अधिकांश लोग पास की जूट फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं. छुट्टी और सफर का खर्च मुश्किल होने के कारण KBC के सेट पर उनके साथ सिर्फ मां पहुंचीं. पूनम प्रतियोगी परीक्षा पास कर विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिसर बनना चाहती हैं.

पायलट बनना चाहती थीं पूनम

पूनम सरोज ने बताया कि बचपन में वह पायलट बनना चाहती थीं, लेकिन ट्रेनिंग का खर्च अधिक होने के कारण सपना छोड़ दिया. इसके बाद एयरफोर्स की लिखित परीक्षा पास की, मगर ग्रुप डिस्कशन में रह गईं. अमिताभ बच्चन ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि काबिलियत भाषा या स्कूल से तय नहीं होती. पूनम का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी करने के बाद विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिसर बनना चाहती हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: Bigg Boss 20: अमन ने यंग के साथ कर दिया ‘खेला’, Yung हो जाएंगे बाहर? BB 20 के घर में गरमाया माहौल, गुल्लू ने पार…

Tags: Kaun Banega Crorepati 18KBC 18
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