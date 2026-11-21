Dadasaheb Phalke Awards 2026 Winners: टेलर स्विफ्ट को दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (DPIFF) 2026 में इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.फेस्टिवल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से यह खबर अनाउंस की, जिसमें कहा गया कि यह अवॉर्ड स्विफ्ट के म्यूजिक, सॉन्ग राइटिंग और लाइव एंटरटेनमेंट में काम के साथ-साथ दुनिया भर में उनके असर को पहचानता है. यह अनाउंसमेंट शेयर करते हुए, फेस्टिवल ने लिखा, “टेलर स्विफ्ट को उनके असाधारण म्यूजिकल आर्ट, ग्लोबल कल्चरल असर और कंटेंपररी म्यूजिक, सॉन्ग राइटिंग और लाइव एंटरटेनमेंट में शानदार योगदान को पहचानते हुए, गर्व से प्रतिष्ठित इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित करता है.”

पोस्ट में सिंगर को आगे बधाई देते हुए कहा गया, “टेलर स्विफ्ट को इस खास सम्मान और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिल से बधाई, जो दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित करती रहती हैं!”

एलर स्विफ्ट और समय रैना को टॉप सम्मान मिले

टेलर स्विफ्ट को म्यूजिक में उनके योगदान और दुनिया भर में उनकी पॉपुलैरिटी के लिए पहचान मिली. समय रैना को कॉमेडी और डिजिटल एंटरटेनमेंट में उनके काम के लिए कॉमेडियन ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला. हॉलीवुड फिल्ममेकर जेम्स कैमरून को ग्लोबल सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया गया. इस बीच, माइकल बी. जॉर्डन ने सिनर्स में अपनी परफॉर्मेंस के लिए इंटरनेशनल फीचर फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता.

कमल हासन और विनर्स लिस्ट में दूसरे स्टार्स

जाने-माने इंडियन एक्टर कमल हासन को फिल्म इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन का अवॉर्ड मिला. म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा को म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया, जबकि सिंगर करण औजला को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया. स्मृति ईरानी को क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में उनकी परफॉर्मेंस के लिए पहचान मिली. फिल्ममेकर पॉल थॉमस एंडरसन को भी इंटरनेशनल फीचर फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला.

इंडियन सिनेमा के बड़े विनर

2026 के अवार्ड्स में कुछ बड़े विनर शामिल हैं:

रणवीर सिंह: धुरंधर के लिए बेस्ट एक्टर

अनीत पड्डा: सैयारा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस

दूसरे ज़रूरी विनर में आदित्य धर शामिल थे, जिन्हें धुरंधर के लिए बेस्ट डायरेक्टर मिला, और ऋषभ शेट्टी, जिन्हें कंतारा: चैप्टर 1 के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला. यामी गौतम धर को क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, जबकि रितेश देशमुख को कॉमिक रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला. आदित्य धर, ज्योति देशपांडे और लोकेश धर को बेस्ट प्रोड्यूसर चुना गया.

टेलीविज़न और वेब सीरीज़ के लिए अवार्ड्स

इन अवार्ड्स में पॉपुलर टेलीविज़न शो और वेब सीरीज़ को भी अवार्ड मिला. तारक मेहता का उल्टा चश्मा को टेलीविज़न सीरीज़ ऑफ़ द ईयर चुना गया, जबकि द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड को बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड मिला. आर्यन खान ने वेब सीरीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता. जयदीप अहलावत को पाताल लोक के लिए वेब सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, जबकि शेफाली शाह ने दिल्ली क्राइम 3 के लिए वेब सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता.

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