नई दिल्ली, Dadasaheb Phalke Awards 2022 दादा साहेब फाल्के अंतराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 रविवार को आयोजित किया गया. जहां इस बार भी साल की सर्वश्रेष्ठ सिनेमा से टेलीविज़न तक के कार्यक्रमों को सम्मानित किया गया.

इस साल भी हर वर्ष की तरह ही हिंदी फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहलाने वाला, ‘दादा साहेब फाल्के अवार्ड’ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और कलाकारों को दिया गया. इस बार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर पुष्पा : द राइज़ का नाम चमका. जहां अब तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है. वहीँ फिल्म की प्रसिद्धि भी किसी से छिपी नहीं है. अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का खुमार बड़े-बड़े सितारों से लेकर आम जन सभी पर बरक़रार है.

Congratulations to 'Pushpa: The Rise' for winning the award for Film Of The Year at Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards2022. Your hard work and perseverance have paid off. #dpiff #dpiff2022 #dpiffawards #dpiffdiaries #dpiffglimpse #dpifflegacy #dpiffawards2022 pic.twitter.com/XSIKCYa23T

— Dadasaheb Phalke International Film Festival (@Dpiff_official) February 20, 2022