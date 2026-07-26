गिनीज बुक में दर्ज था इस सुपरस्टार का नाम, डायलॉग्स ने खड़े किए विवाद; इंदिरा गांधी सरकार से भी ली टक्कर

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, उनका नाम है दादा कोंडके की. वह एक ऐसे कलाकार थे, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाने का काम किया था. इतना ही नहीं, एक निर्देशक के तौर पर उनकी लगातार नौ फिल्में सिल्वर जुबली रहीं और इसी उपलब्धि के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ. लेकिन पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले इस कलाकार की असल जिंदगी आसान नहीं थी. उनका जीवन विवादों, सेंसर बोर्ड से टकराव और गहरे अकेलेपन से भरा रहा. जानिए उस एक्टर की कहानी.

शुरुआती जीवन में आर्थिक तंग झेली

दादा कोंडके का जन्म 8 अगस्त 1932 को मुंबई के लालबाग इलाके की एक चाल में हुआ था. उनका असली नाम दत्तात्रेय रामचंद्र कुंड था, जिन्हें लोग प्यार से दादा कोंडके कहते थे. शुरुआती जीवन में घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी. इस वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई और जीवन चलाने के लिए उन्होंने राशन की दुकान पर काम किया और कपड़ा मिलों में मजदूरी भी की. लेकिन दादा कुंडके का रुझान एक्टिंग, थिएटर और संगीत में लगता था.

एक्टिंग के जुनून ने बदली किस्मत

60 के दशक में उनके नाटक बिछा माझी पूरी करा ने पूरे महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया. इस नाटक में उन्होंने सिस्टम और राजनीति पर ऐसा करारा व्यंग्य किया कि वे रातोंरात स्टार बन गए, 1971 में उन्होंने खुद एक फिल्म बनाई ‘सौगाड़ियां’, जिसमें उनकी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया. फिल्म में दादा कोंडके ने आम आदमी के इस किरदार को अमर कर दिया. दादा कोंडके अपने डबल मीनिंग डायलॉग्स और बोल्ड गानों के लिए मशहूर थे. उनकी फिल्मों पर सेंसर बोर्ड अक्सर कैंची चलाता था. लेकिन वे हर बार डटकर जवाब देते थे.

इंदिरा गांधी से भी ली टक्कर

बताया जाता है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने उनकी फिल्म ‘राम राम गंगाराम’ पर रोक लगा दी. दादा कोंडके ने हार नहीं मानी और अदालत का दरवाजा खटखटाया और कानूनी लड़ाई जीतकर फिल्म रिलीज़ करवाई. 1971 से लेकर 80 के दशक तक उनकी लगातार नौ मराठी फिल्में 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली. इसी के साथ उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया.

निजी जिंदगी भी रही दर्दनाक

दादा कोंडके की निजी जिंदगी बेहद दर्दनाक रही. 1968 में उन्होंने नलिनी नाम की महिला से शादी की. लेकिन बच्चे ना होने के पारिवारिक दबाव और काम की व्यस्तता के कारण रिश्तों में दरार आ गई. शादी के कुछ ही सालों बाद उनका तलाक हो गया. इसके बाद अभिनेत्री उषा चौहान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी गजब थी कि लोग उन्हें पति-पत्नी मानने लगे. दोनों के प्यार के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में थे. लेकिन दोनों ने कभी शादी नहीं की. तलाक के बाद दादा कोंडके ने कभी दोबारा शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन सिनेमा के नाम कर दिया.

आखिरी दिनों में अकेले पड़ गए दादा कोंडके

अपने आखिरी दिनों में दादा कोंडके बिल्कुल अकेले हो गए थे. और फिर 14 मार्च 1998 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में उनका निधन हो गया.

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