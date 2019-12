बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का नए सॉन्ग नैना लड़े ने रिलीज होने के कुछ मिनटो बाद ही सोशल मीडिया पर कहर बरसा दिया हैं. सोशल मीडिया पर सलमान की फिल्म दबंग 3 के रोमांटिक गाने को काफी पसंद किया गया जा रहा हैं. सोशल मीडिया पर एक फैन ने कमेंट किया है कि भाई आपने साबित कर दिया है कि आपने बॉलीवुड के सुपरस्टार है. लव यू भाई है. वहीं एक फैन ने लिखा है जीते है शान सलमान खान के फैन है नाम से.

एक फैन ने लिखा बढ़िया गाना.समीर खान लिखते है कि पांडे जी बहुत हार्ड. ख्वाहिश अरोड़ा ने सलमान खान के लिए वीडियो शेयर कर गाने की तारीफ करते हुए कहा मुझे भी आपके साथ काम करना है. सोशल मीडिया पर लव यू भाईजान के कई कमेंट देखने को मिल रहे है.

बता दें कि नैना लड़े गाने में सलमान खान साई मांजरेकर के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रही हैं. नैना लड़े गाने में संगीत साजिद वाजिद के हैं. जावेद अली ने इस गाने में अपनी आवाज दी है वहीं लीरिक्स दानिश सबरी के हैं. गाने में सलमान खान का लुक गर्ल्स को काफी पसंद आ रहा हैं.

बता दें कि इससे पहले मुन्ना बदमान हुआ गाना रिलीज हो चुका हैं. मुन्ना बदनाम हुआ गाना फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आया है लेकिन सलमान खान का ये रोमाटिंक टाइटल फैंस को काफी पसंद आ रहा है. दबंग 3 में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, साई मांजरेकर के अलावा किच्चा सुदीप, अरबाज खान जैसे कलाकार नजर आएंगे.

Love You Till My Last Breath Salman ❤️

दबंग 3 को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 20 दिसंबर को क्रिसमस पर रिलीज होगी. फिल्म की टिकट अभी से बिकिनी शुरु हो गई है. सलमान खान के फैंस को उनकी फिल्म दबंग 3 का बेसब्री से इंतजार है.

King Solomon woooooo Loving the song @BeingSalmanKhan ur birthday month started ma fellow Capricorn,ma mirror image, ma inspiration,ma guide n ma moral hidden support,Ma soul family.loving ur innocent looks n Sai @saieemanjrekarr is looking dam beautiful. #Lovealways #💜💞💋❤️

We Luv u @BeingSalmanKhan Till Our Lst Brth pic.twitter.com/60kHufIUJU

Love u Till My Last Breath Pandey ji 😎❤️😘 #Dabangg3 #NainaLade #kirraak pic.twitter.com/ogCgSjtrND

Salman Sir this is for you ♥ #NainaLadeOutTomorrow #NainaLade #nainaladedabangg3 #Dabangg3Song

Want to work with you Salman Sir @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/qyZlERZnx8

— Khwahish Arora (@AroraDreamz) December 6, 2019