View this post on Instagram

Maasoom aur Beautiful Khushi se mil kar apke, 'Naina Lade Ke Lade' reh jaayenge! #NainaLadeOutTomorrow @beingsalmankhan @arbaazkhanofficial @aslisona @saieemmanjrekar @prabhudevaofficial @kichchasudeepa @nikhildwivedi25 @thesajidwajid @javedali4u @adityadevmusic @sapruandrao @saffron_bm @tseries.official