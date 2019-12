बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Dabangg 3 Twitter Reaction: सलमान खान की मनोरंजन, एक्शन, ड्रामा, इमोशन और रोमांस फिल्म दबंग 3 आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म में सलमान खान के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, महेश मांजनेकर, उनकी बेटी सई मांजनेकर, अरबाज खान,डिंपल कपाड़िया और साउथ स्टार किच्चा सुदीप मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म से सई मांजनेकर और साउथ स्टार किच्चा सुदीप ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है. फिल्म में साउथ की कई फिल्मों में हीरो की भूकिमा में नजर आने वाले एक्टर किच्चा सुदीप विलेन के एख दमदार किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसको काफी पसंद भी किया गया है.

फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आ रही है इसका पता सोशल मीडिया पर आर रहे फैंस के रिएक्शन्स से लगाया जा सकता है. फिल्म में चुलबुल पांडे के जवानी वाले किरदार को काफी पसंद किया गया, जिसकी तारीफें सोशल मीडिया पर काफी फैंस ने की है. साथ ही फिल्म की कहानी भी दर्शकों को काफी पसंद आई है. साथ ही फिल्म के तमाम गानों को भी काफी पसंद किया गया है. खास कर मुन्ना बदनाम हुआ को काफी पसंद किया गया है.

प्रभु देवा द्वारा निर्देशित फिल्म में सलमान खान का जवानी लुक देखने को मिल रहा है जिसमें वो सई मांजरेकर संग मोहब्बत करते नजर आ रहे हैं. फिल्म में रोमांस, बदला, एक्शन सब कुछ देखने को मिल रहा है. फैंस के साथ-साथ कई बी टाउन के कई सेलेब्स ने भी सलमान खान की फिल्ल दबंग 3 की तारीफें करते हुए ट्वीट किया है. सबसे पहले नाम आता है मरजावां एक्टर रितेश देशमुख जिन्होंने फिल्म के बारे में बात करते हुए लिखा कल रात सलमान खान की दबंग 3 देखी. फिल्म ने दिल जीत लिया. फिल्म में चुलबुल पांडे वाकई काफी फनी, इमोशनल और गुस्से वाले अवतार में जच रहे हैं. सलमान खान ने कमाल कर दिया. वहीं सोनाक्षी सिन्हा का किरदार भी काफी शानदार है. वहीं साउथ स्टार किच्चा सुदीप के किरदार ने कमाल कर दिया मुझे आप पर गर्व है.

Watched #Dabangg3 last night. Cheered, Clapped, Laughed – #ChulbulPandey ji was funny, emotional & angry as Hulk. Quintessential @BeingSalmanKhan film. He rocked it. @sonakshisinha you were sooo good 👌🏽👌🏽@KicchaSudeep so proud of you my friend – deep baritone & fierce angry eyes — Riteish Deshmukh (@Riteishd) December 20, 2019

Dude, @KicchaSudeep is too good as a villain in #Dabangg3 – his personality is outstanding! 🤩👌🏻 pic.twitter.com/pGfLhU34Xv — Samina Shaikh (@saminaUFshaikh) December 20, 2019

Saw #Dabangg3 last night and @BeingSalmanKhan is just too cute .. yeah u heard me “too cute” and bhai ke biceps have never looked bigger luved the action and loved loved @KicchaSudeep wat a entry and loved the background score get ready for some number crunching box office nos — Salilacharya (@Salilacharya) December 20, 2019

साथ ही कई दर्शकों और फैंस ने भी ट्वीट कर अपनी शानदार प्रतिक्रिया जाहिर की है. पहला यूजर लिखता है कि End of the movie. Far Far better than 1st & 2nd Part. Ab 10 baar aur dekhunga.

End of the movie. Far Far better than 1st & 2nd Part. Ab 10 baar aur dekhunga 🔥🔥🔥#Dabangg3#Dabangg3Day pic.twitter.com/vLtw4vHNMV — Your Most Wanted Bhai (@Radhe_salmaniac) December 20, 2019

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा Dabang 3 can only be watched by Die Hard Salman Bhai Fans not even just Salman Fans. It’s better to watch Salman Bhai on Big Boss rather than watching #Dabangg3.

Dabang 3 can only be watched by Die Hard Salman Bhai Fans not even just Salman Fans. It's better to watch Salman Bhai on Big Boss rather than watching #Dabangg3. @BeingSalmanKhan — Kshitij Parihar (@kshitij_parihar) December 20, 2019

#Dabangg3 delivers EXACTLY what was promised i.e. Entertainment, Entertainment and Entertainment. @BeingSalmanKhan roars as #ChulbulPandey, @KicchaSudeep gets back the meancing villain back in films. Not flawless, but a supreme entertainer. D1> D3> D2 Full review coming soon! — Himesh (@HimeshMankad) December 20, 2019

This man😍I jus can’t praise him enough😍I got what I was expecting 🙏 @PDdancing Thanku for delivering this masterpiece,It’s like a treat to our eyes to watch #Dabangg3 @BeingSalmanKhan @sonakshisinha and @saieemmanjrekar have done justice to their role. #MustwatchDabangg3😍😍🙏 pic.twitter.com/DIKNSaO9uV — Shweta (@Shweta7770) December 20, 2019

I love you. Best of luck for #Dabangg3! — Sanjana Khan (@_BeingSKhan_) December 20, 2019

#Dabangg3 super duper blockbuster 😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Salman bhai & Kiccha Sudeep rock pic.twitter.com/XHfoe4i8Jn — RAHUL ❤️🇮🇳 (@iamRahul21H) December 20, 2019

