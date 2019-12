View this post on Instagram

First love is always special and 'Naina Lade' is here to make it all the more special. #NainaLadeDabangg3 (Link in bio) @beingsalmankhan @arbaazkhanofficial @aslisona @saieemmanjrekar @prabhudheva @kichchasudeepa @nikhildwivedi25 @thesajidwajid @javedali4u @saffron_bm @tseries.official