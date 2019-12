बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. सलमान खान की फिल्म आखिरकार 20 दिसंबर को रिलीज हो ही गई. देश में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर जो स्थिति है इसके बावजूद भी फिल्म ने पहले दिन अच्छी कमाई की सलमान ने बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ की कमाई की है. देश के हर कोने में हो रहे प्रर्दशन के बीच में दबंग 3 ने अपना परचम लहरा ही दिया. सलमान खान ने फिल्म के रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए काफी मेहनत की थी उनकी मेहनत रंग भी लेकर आई है. फिल्म ने पहले दिन शानदार ऑपनिंग की है.

फिल्म के रिव्यू भी अच्छे अच्छे देखने को मिले थे. फिल्म रिलीज से पहले समीक्षकों ने फिल्म को अच्छे रेट दिए थे. दबंग को 3.5 से नीचे किसी ने रेटिंग नहीं दी है. फैन्स को भी फिल्म काफी पसंद आ रहा है. दंबग 3 को फैन्स काफी पसंद कर रहे हैं. सिनेमाघरों में फैन्स की भीड़ देखने को मिली. विकेंड पर कमाई में इजाफा होने के पूरे चांस है. साथ ही प्रोटेस्ट के वजह से भी फिल्म पर असर दिख रहा है. लेकिन स्थिति ठीक होने पर फिल्म की कमाई और भी ज्यादा हो सकती है.

फिल्म कुछ ही हफ्तों में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है. जिस तरह की फिल्म की ऑपनिंग है अगर वही रफतार रही थी जल्द ही फिल्म की 100 करोड़ का आकड़ा पार करेगी. अब इसके आगे फिल्म कितने करोड़ के क्लब में शामिल होती है उसके लिए हमे इंतजार करना होगा. लेकिन ये बात तो तय है कि फिल्म साल की हिट फिल्मों में से एक होने वाली है. चुलबुल पांडे का नया अवतार फैन्स को बहुत पंसद आ रहा है. फिल्म में इस बार कुछ नए किरदार देखने को मिल रहे है साउथ के स्टार किच्चा सुदीप, सई मांजेकर जैसे कलाकार फैन्स को पंसद आ रहे हैं.

#OneWordReview…#Dabangg3: ENTERTAINING.

Rating: ⭐️⭐️⭐️½#ChulbulPandey is back with a bang… #Dabangg3 is an out-and-out #Salman show… #PrabhuDheva focusses on mass and masala… Interval block and climax fight terrific… #KichchaSudeepa excellent. #Dabangg3Review pic.twitter.com/idpr1qiuZD

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 19, 2019