Daayra Trailer: मर्डर केस की गुत्थी में आमने सामने आए करीना-पृथ्वीराज, प्लांड एनकाउंटर या सेल्फ डिफेंस बनी सबसे बड़ी पहेली; ट्रेलर ने खींचा ध्यान

मेघना गुलज़ार की क्राइम थ्रिलर ‘दायरा’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. फिल्म की कहानी दो पुलिस अधिकारियों (करीना और पृथ्वीराज सुकुमारन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके न्याय को लेकर अलग-अलग नजरिए उन्हें एक लापता लड़की से जुड़े बेहद पेचीदा मामले में आमने-सामने ला खड़ा करते हैं. फिल्म का ट्रेलर लोगों को आकर्षित कर रहा है. देखें ट्रेलर.

फिल्म के ट्रेलर में क्या है?

फिल्म के ट्रेलर में दिखता है कि करीना कपूर खान डीसीपी अजूनी कोहली और पृथ्वीराज सुकुमारन डीसीपी रमन कुमार की भूमिका निभा रहे हैं. हालांकि दोनों ही कानून के अधिकारी हैं, लेकिन न्याय और कानूनी व्यवस्था के प्रति उनके विपरीत दृष्टिकोण के कारण जल्द ही उनके बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं. ‘दायरा’ का ट्रेलर अजूनी द्वारा रमन से उनकी टीम से जुड़े एक पुलिस मुठभेड़ के बारे में पूछताछ से शुरू होता है. वह बताती हैं कि ऐसी ही घटना पहले भी कई बार हो चुकी है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या ये मुठभेड़ें वाकई आत्मरक्षा में की गई थीं या किसी बड़े साजिश का हिस्सा थीं.

हालांकि, रमन घटनाक्रम के पुलिस संस्करण को बरकरार रखता है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि आरोपी ने भागने का प्रयास किया और अधिकारियों पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने गोली चलाई.

फिल्म के बारे में

मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसकी कहानी यश केसवानी, सीमा अग्रवाल और मेघना गुलजार द्वारा लिखी गई है. फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा जितेंद्र जोशी, क्षिती जोग, कंवलजीत सिंह, संदीप कुलकर्णी और तृप्ति खामकर के दमदार अभिनय की झलक भी देखने को मिलती है. फिल्म का निर्माण जंगली पिक्चर्स और डॉ. जयंतीलाल गाडा (पेन स्टूडियोज) ने किया है.