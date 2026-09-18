Daayra Movie Review: कानून या एनकाउंटर! करीना कपूर और पृथ्वीराज किसके न्याय का तरीका है नायाब? ‘दायरा’ फिल्म का पढ़ें रिव्यू

‘तलवार’ और ‘छपाक’ जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुकीं मेघना गुलजार इस बार ‘दायरा’ फिल्म लेकर आई हैं. इस फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म कानून, नैतिकता और सही गलत के इर्द-गिर्द घूमती है. साथ ही यह फिल्म दर्शकों से कई सवाल भी पूछती है. आइए जानते हैं फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग के बारे में.

क्या है फिल्म की कहानी?

‘दायरा’ फिल्म की कहानी साल 2019 में हुए चौंकाने वाले हैदराबाद एनकाउंटर केस पर आधारित है. फिल्म की कहानी डीसीपी रमन (पृथ्वीराज सुकुमारन) और डीसीपी अजोनी आईपीएस (करीना कपूर खान) के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में एक 24 वर्षीय युवती का दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी जाती है. इसकी जांच डीसीपी रमन करते हैं, जिसमें चार आरोपियों का पता चलता है और वो सभी का एनकाउंटर कर देते हैं. इसके बाद लोग उनकी तारीफ करते हैं और हीरो बना देते हैं. इसके बाद इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच करने के लिए डीसीपी अजोनी को बुलाया जाता है. फिर वो एनकाउंटर की असली कहानी पता करती है. इस जांच के दौरान अजोनी को क्या पता चलता है? क्या दोषी पाए जाने पर रमन को सजा दी जाएगी? या कहानी में आएगा कोई और मोड़? क्या एनकाउंटर करना सही है या कानून के तहत कार्रवाई? इन सबका जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी.

कैसा है डायरेक्शन?

मेघना गुलजार, जिन्हें शानदार डायरेक्टर के तौर पर देखा जाता है. अक्सर वो असली मुद्दे पर बनी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीतती हैं. अगर बात करें, फिल्म ‘दायरा’ की कहानी की तो पहला भाग बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको अतीत और वर्तमान की स्टोरी को अच्छे से जोड़ा गया है. लेकिन जैसे ही फिल्म दूसरे भाग में पहुंचती है, तो दर्शकों को अतीत और वर्तमान में उलझा हुआ देखा जाता है. लगता है कि रमन और अजोनी की कहानी में डायरेक्टर भी उलझ जाती हैं. इसलिए फिल्म का निर्देशन और अच्छा किया जा सकता था.

कैसी हे एक्टिंग?

फिल्म में अगर एक्टिंग की बात करें, तो पृथ्वीराज सुकुमारन का अच्छा काम है. वहीं करीना कपूर खान का स्क्रीन टाइम कम है. इसलिए उनकी एक्टिंग कुछ ज्यादा खास समझ नहीं आ पाई. डायरेक्टर करीना को और अच्छे से स्क्रीन पर दिखा सकता था, जिससे फिल्म में और वजन आ सकता था.

देखें या ना देखें?

अगर आप मेघना गुलजार की फिल्मों के फैन हैं, तो दायरा फिल्म देख सकते हैं. वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना के फैन भी इसे देख सकते हैं. एक बात है कि फिल्म आपको बोर नहीं करेगी. इसलिए भी इसे आप सिनेमाघरों में देखने जा सकते हैं. नहीं, तो ओटीटी पर रिलीज का इंतजार कर सकते हैं.

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