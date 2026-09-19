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Daayra Day 1 Box Office Collection: रिलीज के पहले ही दिन लाखों में सिमटी ‘दायरा’, नहीं दिखा करीना-पृथ्वीराज का जादू, जानें कमाई

Daayra Box Office Collection: करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' रिलीज के पहले ही दिन सुस्त हो गई. चलिए जानते हैं फिल्म की ने ओपनिंग डे पर कितनी कमाई की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 19, 2026 10:26:57 AM IST

दायरा ओपनिंग डे कलेक्शन
दायरा ओपनिंग डे कलेक्शन


मेघना गुलज़ार की क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘दायरा’ के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी धीमा रहा है. इस फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार एक साथ नज़र आ रहे हैं. दुष्कर्म और हत्या मामले पर बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन की कमाई लाखों में सिमटती नजर आई. 

ओपनिंग डे पर फिल्म ने कितनी कमाई?

सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 90 लाख रुपये कमाए. फिल्म ने भारत में अपने पहले दिन 2,200 से अधिक शो में प्रदर्शन किया. रात के शो में इसकी ऑक्यूपेंसी दर तुलनात्मक रूप से अधिक (16.31%) थी, लेकिन कुल मिलाकर प्रतिक्रिया औसत दर्जे की रही. फिल्म दायरा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1.08 करोड़ रुपये रहा. 

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करीना कपूर की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म

दायरा फिल्म ओपनिंग के साथ ही यह करीना कपूर खान की पिछली सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म ‘द बकिंघम मर्डर्स’ से भी नीचे आ गई है. हंसल मेहता द्वारा निर्देशित ‘द बकिंघम मर्डर्स’ ने 2024 में भारत में अपने पहले दिन 1.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार ‘दायरा’ ने करीना के करियर में सबसे कम ओपनिंग-डे कलेक्शन दर्ज किया है।. 

फिल्म के बारे में 

मेघना गुलज़ार द्वारा निर्देशित फिल्म ‘दायरा’ में करीना कपूर खान ने डीसीपी अजूनी कोहली और पृथ्वीराज सुकुमारन ने डीसीपी रमन कुमार की भूमिका निभाई है. यह क्राइम थ्रिलर एक ऐसे परेशान करने वाले मामले पर आधारित है जो इन दोनों पुलिस अधिकारियों को कानून और न्याय को लेकर चल रही बहस में एक-दूसरे के विपरीत खड़ा कर देता है. 

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Tags: daayradaayra box office
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