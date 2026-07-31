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‘माय नेम इज गिल…’ शाहनील की ग्लैमरस एंट्री ने लगाई ‘द ट्रेटर्स 2’ में लगाई आग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ किलर अंदाज!

शुभमन गिल की फैन फॉलोइंग और क्रिकेट के प्रशंसकों के बीच शाहनील काफी पॉपुलर है. अभी तक वो अपने भाई को ग्राउंड पर चीयर अप करती नजर आती थीं लेकिन अब वो ट्रेटर्स-2 से नई पहचान बनाने को तैयार हैं.

By: Kajal Jain | Published: July 31, 2026 11:31:20 AM IST

'माय नेम इज गिल...' शाहनील की ग्लैमरस एंट्री ने लगाई 'द ट्रेटर्स 2' में लगाई आग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ किलर अंदाज!
'माय नेम इज गिल...' शाहनील की ग्लैमरस एंट्री ने लगाई 'द ट्रेटर्स 2' में लगाई आग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ किलर अंदाज!


क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. भाई शुभमन को अक्सर स्टेडियम में चीयर करती नजर आने वाली शाहनील ने अब अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाने का फैसला कर लिया है. हाल ही में करण जौहर के मशहूर रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 का एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट हुआ, जहां सभी कंटेस्टेंट्स को दुनिया के सामने लाया गया. इस इवेंट में शाहनैल ने अपनी धांसू एंट्री और किलर लाइन ‘माई नेम इज़ गिल, एंड आई नो हाउ टू किल’ से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. 

शाहनील गिल की धमाकेदार एंट्री ने खींचा ध्यान

लॉन्च इवेंट से शाहनील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका यह बोल्ड अंदाज देखने को मिला. शाहनील का पहला डायलॉग-‘मेरा नाम गिल है, और मैं जानती हूं कि कैसे खत्म करना है.’ उनकी इस एक लाइन ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. क्रिकेट फैंस शुभमान गिल की बहन के इस नए और अलग अंदाज को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं. भले ही शाहनील अब तक लाइमलाइट से थोड़ी दूर रहीं हों और मुख्य रूप से अपने भाई को चीयर करती नजर आई हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव हैं और उन्हें एक कंटेंट क्रिएटर भी कहा जा सकता है.

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शाहनील गिल के धमाकेदार इंट्रोडक्शन ने खींचा सबका ध्यान

गुरुवार को ‘द ट्रेटर्स 2’ के लॉन्च इवेंट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनका एक बहुत ही बोल्ड इंट्रोडक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, ‘My name is Gill, and I know how to kill’ (मेरा नाम गिल है, और मैं जानती हूं कि कैसे मारना है). शाहनील के इस अंदाज ने तुरंत दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. कई क्रिकेट फैंस शुभमन गिल की बहन को इस नए और अलग अंदाज में देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं. भले ही शाहनील अब तक ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहीं हैं और उन्हें केवल अपने भाई के क्रिकेट मैचों में चीयर करते देखा गया है, लेकिन यह उनका पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है. इसके अलावा, वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और उन्हें एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी जाना जाता है.

‘द ट्रेटर्स 2’ में मिलेगा जबरदस्त ड्रामा

प्राइम वीडियो ने घोषणा की है कि ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 का प्रीमियर 13 अगस्त को ग्लोबली रिलीज किया जाएगा. एक बार फिर होस्ट के रूप में नजर आने वाले करण जौहर इस शो की मेजबानी करेंगे. यह रियलिटी शो ‘ऑल3मीडिया इंटरनेशनल’ (All3Media International) के पॉपुलर इंटरनेशनल फॉर्मेट का इंडियन अवतार है, जिसे ‘धर्माटिक एंटरटेनमेंट’ (Dharmatic Entertainment) द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. इस नए सीजन में दर्शकों को और भी ज्यादा ड्रामा, धोखे और दमदार साइकोलॉजिकल गेमप्ले देखने को मिलेंगे, जहां 21 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स विजेता की ट्रॉफी और प्राइज मनी के लिए आपस में मुकाबला करेंगे. प्रीमियर के बाद इस शो के नए एपिसोड्स हर गुरुवार को रिलीज किए जाएंगे.

सितारों से सजी कंटेस्टेंट्स की लिस्ट

शाहनील इस शो के महल में कई जाने-माने चेहरों के साथ नजर आएंगी, जिनमें प्रमुख नाम ये हैं- मल्लिका सहरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, क्रिस्टल डिसूजा, पारुल गुलाटी, सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बराड़, दिग्गज अभिनेता दलीप ताहिल, हरमन सिंघा, तान्या पुरी.

पहले जत्थे में अभिषेक मल्हान, शालिनी पासी, कुल्लू, श्वेता तिवारी, रिदा थराना, अंश चोपड़ा, इक्का, प्रिश, सौंदस मौफकिर, करण सिंह मैजिक और साहिल सलाथिया भी शामिल हैं.

क्या इस सीजन में होगा कोई सीक्रेट ट्विस्ट?

इस नए सीजन में उम्मीद से कहीं ज्यादा सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार महल के अंदर करण जौहर के साथ एक रहस्यमयी नया पार्टनर भी जुड़ सकता है. मेकर्स ने अभी इस बात को राज रखा है, लेकिन माना जा रहा है कि यह शख्स खेल में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, जिससे खेल का रोमांच और भी बढ़ जाएगा.

ये भी पढ़ें:- नई जमाने की हिंदू लड़कियों को कंगना रनौत ने कहा ‘गटर जनरेशन’; इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘इंडिपेंडेंट जिंदगी खैरात में नहीं मिलती, कमाई जाती है…’

Tags: bollywood newsentertainment newskaran joharshahneel gillSHUBMAN GILLthe traitorsthe traitors season 2
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