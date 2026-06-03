200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत का बड़ा एक्शन, जैकलीन फर्नांडीज-सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप तय

Money Laundaring Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, सुकेश चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली से जुड़े मकोका (MCOCA) मामले में भी आरोप तय किए हैं.

बुधवार को जैकलीन फर्नांडीज, सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल अदालत में पेश हुए. सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे.

मकोका में आरोप से इनकार

अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपों पर सुकेश चंद्रशेखर ने हस्ताक्षर किए. हालांकि, उन्होंने मकोका मामले में तय किए गए आरोपों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल ने विरोध दर्ज कराते हुए मकोका मामले के आरोपों पर हस्ताक्षर किए. अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है. मकोका मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की गई है.

मुख्य आरोपी हैं सुकेश चंद्रशेखर

बता दें कि 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक ठग और जबरन वसूली रैकेट का मास्टरमाइंड बताया है. जांच एजेंसियों के अनुसार, सुकेश ने जेल में रहते हुए खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताकर कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी और उगाही की थी.

जैकलीन को दिए तोहफे

ईडी का आरोप है कि सुकेश ने ठगी से हासिल किए गए पैसों से कई महंगे उपहार खरीदे और उन्हें बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज सहित कई लोगों को दिया. इन उपहारों में लग्जरी कारें, महंगे आभूषण, डिजाइनर बैग, महंगी घड़ियां और अन्य कीमती सामान शामिल बताए गए हैं. जैकलीन फर्नांडीज पर आरोप है कि उन्होंने ये तोहफे स्वीकार किए. इसके कारण ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया.हालांकि, जैकलीन फर्नांडीज ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि वह खुद इस मामले में पीड़ित हैं. उन्हें सुकेश की कथित आपराधिक गतिविधियों की जानकारी नहीं थी. दूसरी ओर, सुकेश भी अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करता रहा है.