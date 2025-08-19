Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर 5वें दिन निकला Coolie का दम, War 2 ने मारी छलांग, बना डाला तगड़ा रिकॉर्ड

Coolie Vs War 2 Box Office Collection Day 5: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 भारत में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच रही है। सोमवार को फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली, लेकिन यह 180 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। रजनीकांत की ‘कुली’ ने रिलीज़ के सिर्फ़ पांच दिनों के भीतर ही आधिकारिक तौर पर 200 करोड़ रुपये के क्लब में प्रवेश कर लिया है। 14 अगस्त को ज़बरदस्त प्रतिक्रिया के साथ रिलीज़ हुई इस फ़िल्म की कमाई में सोमवार को पहली बड़ी गिरावट देखी गई।

‘कुली’ ने देखी सोमवार की गिरावट

अपने पहले सोमवार को, ‘कुली’ ने सभी भाषाओं में लगभग 12 करोड़ रुपये की कमाई की। गिरावट के बावजूद, रात के शो, खासकर तमिलनाडु में, दर्शकों की अच्छी संख्या ने फिल्म की भारत में कुल कमाई को अनुमानित 206.50 करोड़ रुपये तक पहुंचाने में मदद की। फिल्म का दबदबा सभी बाजारों में फैला हुआ है, तमिल संस्करण 128.05 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे है, इसके बाद तेलुगू डब संस्करण ने 45.1 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, और हिंदी संस्करण ने 19.75 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

वॉर 2 का जलवा जारी

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, वॉर 2 ने भारत में 5वें दिन 8.50 करोड़ की शुद्ध कमाई की है। वॉर 2 की अब तक भारत में कुल कमाई 183.25 करोड़ है। वॉर 2 14 अगस्त को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ हुई। चौथे दिन, वॉर 2 का भारत में नेट कलेक्शन 174.75 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 268.25 करोड़ रहा। उसी दिन, फिल्म का ओवरसीज़ कलेक्शन 60 करोड़ रहा। चौथे दिन, वॉर 2 का भारत में सकल कलेक्शन 208.25 करोड़ रहा।

दोनों की भीषण भिड़ंत