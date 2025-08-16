Coolie के आगे War 2 के छूटे पसीने…धीमी रह गई ऋतिक रोशन रफ्तार, रजनीकांत निकले बॉक्स ऑफिस के असली बाप!

War 2 vs Coolie Box Office Collection Day 2: रजनीकांत की कुली और ऋतिक रोशन व जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2, एक ही दिन यानी 14 अगस्त को रिलीज़ हुईं। दोनों ही फ़िल्मों को रिलीज़ के समय कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। हालांकि, दोनों ही फ़िल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। दूसरे दिन तक, दोनों फ़िल्में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। लेकिन रजनीकांत की कुली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सबसे आगे है। आइए देखते हैं बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट।

वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस क्लेक्शन

अयान मुखर्जी की वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर मुख्य भूमिका में हैं, ने अपने दूसरे दिन एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का लाभ उठाते हुए, फिल्म ने कलेक्शन में वृद्धि देखी। Sacnilk के अनुसार, वॉर 2 ने दूसरे दिन सभी भाषाओं में लगभग 56.5 करोड़ रुपये कमाया, जो इसके शुरुआती दिन के आंकड़े 51.5 करोड़ रुपये से लगभग 10% की वृद्धि है। डे 1 के पर हिंदी में 29 करोड़ रुपये, तेलुगु में 22.25 करोड़ रुपये और तमिल में 0.25 करोड़ रुपये की कमाई थी। इसके साथ, फिल्म ने रिलीज के सिर्फ दो दिनों के भीतर 100 करोड़ रुपये का मील का पत्थर पार कर लिया है।

कुली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दूसरे दिन कमाई में मामूली गिरावट आई और यह 53.5 करोड़ रुपये पर आ गई, लेकिन फिर भी गति मज़बूत बनी रही। तीसरे दिन के अंत तक, कुली ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। अब दो दिनों में कुल कमाई 118.5 करोड़ रुपये हो गई है।

कुली और वॉर 2 की दमदार टक्कर

बता दें कि कुली 325 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट पर बनी, वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर लोकेश कनगराज निर्देशित रजनीकांत की कुली से सीधी टक्कर में है। जहां कुली ने पहले दिन 65 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बाजी मारी, वहीं वॉर 2 ने दूसरे दिन 56.5 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बढ़त बना ली, जबकि कुली की कमाई में भारी गिरावट आई और यह केवल 53.5 करोड़ रुपये ही कमा पाई। अच्छी शुरुआत के बावजूद, दोनों फिल्मों को समीक्षकों और दर्शकों, दोनों से ही नकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें उलझी हुई कहानियों और कमज़ोर सेट-पीस पर आलोचनाएं केंद्रित थीं। यह देखना बाकी है कि बॉक्स ऑफिस की दौड़ में आखिर में कौन सी फिल्म बाज़ी मार लेगी।

