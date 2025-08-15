Coolie Mega Budget-Fees: रजनीकांत से अजय देवगन तक, इन सितारों ने ‘कुली’ के लिए झटके करोड़ों

लोकेश कनगराज की आने वाली फिल्म कुली इस साल की सबसे बड़ी मल्टी-स्टारर और हाई-बजट फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म के भव्य सेट, स्टार पावर और एक्शन सीक्वेंसेज जितनी चर्चा में हैं, उतनी ही चर्चा इसकी स्टार कास्ट की फीस को लेकर भी हो रही है। जी हां, अगर आप इन स्टार कास्ट की फीस को लेकर एक्साइटेड हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। चलिए जानते हैं 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में किस एक्टर ने कितनी रकम अपने नाम की।

फिल्म के लीड स्टार रजनीकांत साउथ सिनेमा के ‘थलाइवा’ ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक हैं। खबरों के मुताबिक, उन्होंने इस फिल्म के लिए मोटी रकम चार्ज की है, जो लगभग किसी बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट के पूरे बजट के बराबर बैठती है। रजनीकांत को इस फिल्म के लिए भारी-भरकम ₹200 करोड़ मिलने की खबर है। हालांकि, शुरुआत में उन्हें ₹150 करोड़ ऑफर हुआ था, लेकिन जब प्री-बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ने लगी, तो फीस भी बढ़ा दी गई।

अब बात नागार्जुन की, जो फिल्म में एक अहम रोल में नज़र आएंगे। उनकी भी अच्छी-खासी फीस तय की गई है। उनकी पॉपुलैरिटी और पैन-इंडिया फैनबेस को देखते हुए, मेकर्स ने उनके हिस्से का पेचेक बढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं की। उन्होंने 10 करोड़ की मोटी रकम कमाई।

Raj kundra offers kidni to premanand Maharaj: राज कुंद्रा ने ऑफर किया प्रेमानंद महाराज को किडनी, जवाब में वृंदावन के संत ने कही ऐसी बात,…

आमिर और अजय ने ली तगड़ी फीस?

आमिर खान इस फिल्म में खास कैमियो करते दिखेंगे। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस रोल के लिए सामान्य फीस से कहीं कम रकम ली, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ रजनीकांत और लोकेश कनगराज के साथ काम करने का अनुभव था, न कि मोटी कमाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी फीस 20 करोड़ बताया गया, लेकिन सूत्र ये भी स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने कोई फीस नहीं ली।

Coolie Movie Leaked: रजनीकांत की मोस्ट-अवेटेड फिल्म Coolie हुई लीक, रिलीज के कुछ घंटों बाद ऑनलाइन देखने लगे लोग, मेकर्स को हो होगा किनता घाटा?

अजय देवगन का नाम इस प्रोजेक्ट के सबसे दिलचस्प सरप्राइज में है। उनका रोल एक पावरफुल एंट्री वाला बताया जा रहा है, और उनकी फीस भी बॉलीवुड के टॉप एक्टर रेंज में रखी गई है। हालांकि, उनकी फीस को लेकर आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं।

निर्देशक कनगराज ने कितना किया चार्ज

वहीं, निर्देशक लोकेश कनगराज ने न सिर्फ क्रिएटिव कंट्रोल संभाला है, बल्कि उनकी मेहनत का मोल भी तगड़ा मिला है। यह उनके करियर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 50 करोड़ की मोटी रकम बटोरी।