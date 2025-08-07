Coolie First Review: सारे रिकोर्ड तोड़ देगी कुली, रजनीकांत नहीं बल्कि ये एक्टर है फिल्म का असली हीरो…रिलीज से पहले ही खुल गए सारे राज

Coolie First Review: रजनीकांत की फिल्म कुली 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म के रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकि है। वहीं अब रिलीज से पहले फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सीधी टक्कर ऋतिक रोशन- जूनियर एनटीआर की वॉर 2 से होने वाली है। दोनों फिल्म नें तगड़ी स्टार कास्ट देखने को मिल रही है। साथ ही दोनों फिल्मों की टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।

कुली का पहला रिव्यू

बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस ने अपने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा- कुली विदेशों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। रिलीज़ में अभी 8 दिन बाकी हैं और कुल एडवांस 20 लाख डॉलर को पार कर गए हैं। ज़्यादातर जगहों पर अभी पूरी बुकिंग शुरू नहीं हुई है। और शो जुड़ने के बाद प्री-सेल में भारी उछाल की उम्मीद है। शानदार बुकिंग…फिल्म की एडवांस बुकिंग से ही पता चल रहा है कि फिल्म धमाकेदार कमाई करने वाली है।

#Coolie is on a RECORD-BREAKING RAMPAGE overseas. Total advances have crossed the $2M mark with 8 days still left for release. Full-fledged bookings in most territories are yet to open.Expect a massive surge in pre-sales once more shows are added. SENSATIONAL BOOKINGS 🌪️🌪️🌪️ pic.twitter.com/uQAfwTPKhh — Bollywood Box Office (@Bolly_BoxOffice) August 6, 2025

बता दें कि इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ-साथ श्रुति हासन भी अपना कमाल दिखाती नजर आएंगी। इस फिल्म के कैमियो भी बड़े ही धमाकेदार हैं। नागार्जुन और आमिर खान दोनों फिल्म में चार-चांद लगाते हुए दिखाई देंगे।

