Home > मनोरंजन > Coolie First Review: सारे रिकोर्ड तोड़ देगी कुली, रजनीकांत नहीं बल्कि ये एक्टर है फिल्म का असली हीरो…रिलीज से पहले ही खुल गए सारे राज

Coolie First Review: सारे रिकोर्ड तोड़ देगी कुली, रजनीकांत नहीं बल्कि ये एक्टर है फिल्म का असली हीरो…रिलीज से पहले ही खुल गए सारे राज

Coolie First Review: रजनीकांत की फिल्म कुली बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है। फिल्म में आमिर खान धमाकेदार कैमियो में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही नागार्जुन और श्रुति हासन फिल्म की कहानी के अहम किरदार हैं। आईए जानते हैं आखिर कैसी है फिल्म?

Published By: Preeti Rajput
Published: August 7, 2025 13:40:00 IST

Coolie FIRST REVIEW
Coolie FIRST REVIEW

Coolie First Review: रजनीकांत की फिल्म कुली 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म के रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकि है। वहीं अब रिलीज से पहले फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सीधी टक्कर ऋतिक रोशन- जूनियर एनटीआर की वॉर 2 से होने वाली है। दोनों फिल्म नें तगड़ी स्टार कास्ट देखने को मिल रही है। साथ ही दोनों फिल्मों की टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 

कुली का पहला रिव्यू 

बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस ने अपने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा- कुली विदेशों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। रिलीज़ में अभी 8 दिन बाकी हैं और कुल एडवांस 20 लाख डॉलर को पार कर गए हैं। ज़्यादातर जगहों पर अभी पूरी बुकिंग शुरू नहीं हुई है। और शो जुड़ने के बाद प्री-सेल में भारी उछाल की उम्मीद है। शानदार बुकिंग…फिल्म की एडवांस बुकिंग से ही पता चल रहा है कि फिल्म धमाकेदार कमाई करने वाली है। 

बता दें कि इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ-साथ श्रुति हासन भी अपना कमाल दिखाती नजर आएंगी। इस फिल्म के कैमियो भी बड़े ही धमाकेदार हैं। नागार्जुन और आमिर खान दोनों फिल्म में चार-चांद लगाते हुए दिखाई देंगे। 

खबर अपडेट की जा रही है….

Tags: Coolie
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025
Coolie First Review: सारे रिकोर्ड तोड़ देगी कुली, रजनीकांत नहीं बल्कि ये एक्टर है फिल्म का असली हीरो…रिलीज से पहले ही खुल गए सारे राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Coolie First Review: सारे रिकोर्ड तोड़ देगी कुली, रजनीकांत नहीं बल्कि ये एक्टर है फिल्म का असली हीरो…रिलीज से पहले ही खुल गए सारे राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Coolie First Review: सारे रिकोर्ड तोड़ देगी कुली, रजनीकांत नहीं बल्कि ये एक्टर है फिल्म का असली हीरो…रिलीज से पहले ही खुल गए सारे राज
Coolie First Review: सारे रिकोर्ड तोड़ देगी कुली, रजनीकांत नहीं बल्कि ये एक्टर है फिल्म का असली हीरो…रिलीज से पहले ही खुल गए सारे राज
Coolie First Review: सारे रिकोर्ड तोड़ देगी कुली, रजनीकांत नहीं बल्कि ये एक्टर है फिल्म का असली हीरो…रिलीज से पहले ही खुल गए सारे राज
Coolie First Review: सारे रिकोर्ड तोड़ देगी कुली, रजनीकांत नहीं बल्कि ये एक्टर है फिल्म का असली हीरो…रिलीज से पहले ही खुल गए सारे राज
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?