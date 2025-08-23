Coolie की रफ्तार पड़ी धीमी, 300 करोड़ का आंकड़ा पार करना भी हुआ मुश्किल, अब क्या करेंगे सुपरस्टार रजनीकांत?

Coolie box office collection day 9: लोकेश कनगराज की कुली फैंस की भारी उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। रजनीकांत के क्रेज ने इस गैंगस्टर ड्रामा को बंपर ओपनिंग दिलाई, लेकिन उसके बाद से, फिल्म ने लगातार कुछ दिनों में उम्मीदों के मुताबिक कोई खास बढ़त नहीं दिखाई है। सप्ताह के दिनों में कमाई कम रही है और फिल्म ने अब तक काफी कम कमाई की है।
कुली ने किया 200 करोड़ का आंकड़ा पार
बेहद शानदार थी फिल्म की शुरूआत
लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित, कुली में रजनीकांत मुख्य नायक की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अलावा इस फिल्म में नागार्जुन, श्रुति हासन, उपेंद्र, सौबिन शाहिर और सत्यराज भी हैं। इस फिल्म में आमिर खान एक कैमियो करते हुए नजर आ रहे हैं। यह कैमियो उनके फैंस को काफी पसंद आया है। फिल्म को लेकर आलोचकों से मिली-जुली समीक्षा मिलने के बावजूद, कुली को फैंस द्वारा सराहा गया है।