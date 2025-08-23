Coolie की रफ्तार पड़ी धीमी, 300 करोड़ का आंकड़ा पार करना भी हुआ मुश्किल, अब क्या करेंगे सुपरस्टार रजनीकांत?

Coolie box office collection day 9: लोकेश कनगराज की कुली फैंस की भारी उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। रजनीकांत के क्रेज ने इस गैंगस्टर ड्रामा को बंपर ओपनिंग दिलाई, लेकिन उसके बाद से, फिल्म ने लगातार कुछ दिनों में उम्मीदों के मुताबिक कोई खास बढ़त नहीं दिखाई है। सप्ताह के दिनों में कमाई कम रही है और फिल्म ने अब तक काफी कम कमाई की है।

कुली ने किया 200 करोड़ का आंकड़ा पार

सैकनिल्क के अपडेट के अनुसार, कुली अब 230 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार, कुली ने अपनी रिलीज़ के नौवें दिन 5.5 करोड़ की कमाई की। यह 5 करोड़ से कम है, जो अब तक किसी एक दिन में फिल्म की सबसे कम कमाई है। कुली को अगले दो दिनों में कुछ गति पकड़नी होगी, क्योंकि ये वीकेंड हैं और 250 का आंकड़ा पार करना होगा।

बेहद शानदार थी फिल्म की शुरूआत

कुली ने 65 करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की और ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अभिनीत अपनी दूसरी बॉक्स ऑफिस प्रतियोगी वॉर 2 से आगे रहने में कामयाब रही। लेकिन फिर भी, सप्ताह के दिनों में कलेक्शन में भारी गिरावट देखी गई। कुली ने सिनेमाघरों में पहले हफ़्ते का अंत 229.65 करोड़ के साथ किया। रिलीज़ के 9 दिनों के बाद, कुल कलेक्शन 235.15 करोड़ हो गया है।

फिल्म को मिला फैंस का प्यार

लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित, कुली में रजनीकांत मुख्य नायक की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अलावा इस फिल्म में नागार्जुन, श्रुति हासन, उपेंद्र, सौबिन शाहिर और सत्यराज भी हैं। इस फिल्म में आमिर खान एक कैमियो करते हुए नजर आ रहे हैं। यह कैमियो उनके फैंस को काफी पसंद आया है। फिल्म को लेकर आलोचकों से मिली-जुली समीक्षा मिलने के बावजूद, कुली को फैंस द्वारा सराहा गया है।