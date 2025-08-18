Coolie ने सामने नहीं टिक पाई ऋतिक रोशन की फिल्म…War 2 को रजनीकांत ने दी धोबी पछाड़, जानें अब तक कितनी कर ली कमाई?

‘Coolie’ vs ‘War 2’ Box Office Collection: रजनीकांत की कुली और ऋतिक रोशन-कियारा आडवाणी की वॉर 2 ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर बड़ी जीत हासिल की है। दोनों ने 14 अगस्त को पहले दिन 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन ब्लॉकबस्टर का खिताब किसने जीता?

कुली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रजनीकांत की कुली ने बड़े पर्दे पर पहले दिन 65 करोड़ रुपये की कमाई के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरे दिन से चौथे दिन तक लगातार गिरावट के बावजूद, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक कुल 194.25 करोड़ रुपये हो गया है। दूसरे दिन लगभग 55 करोड़ रुपये और पहले शनिवार को लगभग 40 करोड़ रुपये की कमाई करने के बाद, पहले रविवार का कलेक्शन घटकर 35 करोड़ रुपये रह गया, जबकि चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद रजनीकांत की कुली 200 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई।

वॉर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी की जोड़ी ने सुर्खियां बटोरीं। पहले दिन दमदार प्रदर्शन के साथ, वॉर 2 ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के वीकेंड पर 52 करोड़ रुपये की बॉक्स ऑफिस कमाई के साथ शुरुआत की। दूसरे दिन थोड़ी बढ़त के साथ 57 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद, पहले वीकेंड पर यह इतनी कमाई करने के लिए संघर्ष करती रही। 30 करोड़ रुपये से थोड़ा ऊपर, वॉर 2 ने अब तक सिनेमाघरों में 173.60 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

किसने किसको पछाड़ा?

रजनीकांत की कुली 20 करोड़ रुपये के अंतर से आगे है, जबकि अयान मुखर्जी निर्देशित यह फिल्म पिछड़ गई है। जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी जैसे स्टार कास्ट के बावजूद, यह अब तक ज़्यादा दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाई है। ब्लॉकबस्टर प्रीक्वल, वॉर, ने अपने पूरे थिएटर प्रदर्शन के दौरान 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

