Coolie देखने पहुंची Shruti Haasan को नहीं जाने दिया भीतर…सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजे पर ही रोक ली गाड़ी, फिर एक्ट्रेस ने जो किया देख दंग रह जाएंगे आप!

Coolie Actress Shruti Haasan Viral Video: रजनीकांत और श्रुति हासन की फिल्म कुली 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है। दो ही दिनों में फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म को दर्शकों से खूब सारा प्यार मिल रहा है। फैंस को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है। लोगों भारी संख्या में फिल्म देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे शायद वह जिंदगी भर ना भुला पाएं।

श्रुति हासन का वीडियो हुआ वायरल

हाल ही में रिलीज हुई ‘कुली’ का प्रीमियर शो चेन्नई में किया गया था। इस शो के लिए कई बड़े-बड़े फिल्मी सितारे पहुंचे थे। श्रुति हासन भी अपने कुछ दोस्तों के साथ फिल्म के प्रीमियर के लिए थिएटर पहुंचीं। लेकिन वहीं सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें एंट्री गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस सिक्योरिटी गार्ड को अपने बारे में बताती नजर आ रही हैं।

गेट पर ही रोक ली एक्ट्रेस की गाड़ी

वायरल हो रहे वीडियो में एक्ट्रेस कहती नजर आ रही हैं कि- मैं एक्ट्रेस हूं सर प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। यह देख गाड़ी में बैठे उनके दोस्त जोर-जोर से हंसने लगते हैं। थिएटर के मालिक राकेश गौथमन ने इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- मेरे लोग अपनी ड्यूटी के लिए काफी वफादार हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं। आपको शो पसंद आएगा। एक्ट्रेस का ये वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है।

My man Raayal over performed his duty 🫡 😆 Hilarious moment 😝 Thanks for being with us @shrutihaasan mam … Hope you enjoyed the show !!!#CoolieFDFS in #Vettri Video credits – Yungraja pic.twitter.com/l0NRkrE6XU — Rakesh Gowthaman (@VettriTheatres) August 15, 2025

फिल्म ने किया धमाकेदार कलेक्शन