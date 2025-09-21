इस विवादित फिल्म में फिल्माए गए इतने वीभत्स 6 रेप सीन्स, शूटिंग के बाद रोने लगी एक्ट्रेस और…

Bandit Queen Rape Scenes: बॉलीवुड में अब तक ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनमें काफी विवादित सीन्स दिखाए गए हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक नहीं बल्कि छह रेप सीन्स दिखाए गए थे. जी हां फिल्म के एक सीन में तो एक्ट्रेस को न्यूड तक दिखाया गया था. आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी फिल्म थी तो हम आपको बता दें कि इसका नाम बैंडिट क्वीन (Bandit Queen) है जो कि 1994 में रिलीज हुई थी.

सीमा बिस्वास पर फिल्माए गए थे विवादित सीन्स

फिल्म में लीड एक्ट्रेस सीमा बिस्वास (Seema Biswas) थीं जबकि डायरेक्टर शेखर कपूर थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की कहानी माला सेन की बुक इंडियाज बैंडिट क्वीन: द ट्रू स्टोरी ऑफ़ फूलन देवी से इंस्पायर्ड थी. फिल्म में सीमा बिस्वास ने डकैत फूलन देवी (Phoolan Devi) का किरदार निभाया था. फिल्म में फूलन देवी के बचपन से लेकर जवानी तक और फिर उनके डकैत बनने की कहानी को दिखाया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फूलन देवी अपने पति पुत्तीलाल द्वारा रेप की शिकार हुई थीं जो कि उनसे 20 साल बड़े थे. फिल्म में इस सीन को दिखाया गया था जिसे सीमा और आदित्य श्रीवास्तव पर फिल्माया गया था. फिल्म के मुताबिक इसके अलावा फूलन देवी पांच बार और रेप की शिकार हुई थीं जिसे फ़िल्मी परदे पर दिखाया गया.

फिल्म पर लगा दिया था बैन

एक बार फूलन के साथ ठाकुर श्रीराम और उनकी गैंग ने गैंगरेप किया था जिसे भी फिल्म में दिखाया गया था, रेप के सीन्स काफी भयावह थे. साथ ही सीमा बिस्वास ने न्यूड होकर कुएं से पानी भरने वाला सीन करके भी सबको चौंका दिया था. जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके रेप सीन्स पर हंगामा हो गया. खुद फूलन देवी ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की थी. फूलन ने तो यहां तक बयान दिया था कि अगर फिल्म से विवादित सीन्स नहीं हटाए गए तो वो सुसाइड कर लेंगी. इस विवाद के बाद फिल्म को भारत में बैन कर दिया गया था हालाँकि बाद में सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन्स पर कैंची चलाने के बाद इसकी रिलीज़ से रोक हटा दी थी. सीमा बिस्वास ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये फिल्म उनके लिए काफी मुश्किल थी. खासकर रेप सीन्स और न्यूड सीन उनके लिए काफी मुश्किल रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीमा और फिल्म की पूरी यूनिट इन विवादित सीन्स की शूटिंग के बाद रो पड़ी थी.