बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक बार फिर से विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं. इस बार उनपर मराठा योद्धाओं और संस्कति को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है. उनके द्वारा दिखाए गए विज्ञापन से मराठा समुदाय के लोगों की भानवाएं आहत हुई है, जिसके बाद उन पर मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है.

इस मामले में अक्षय कुमार को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है. साथ ही कंपनी की भी आलोचना हो रही है. वहीं ट्विटर पर #BoycottNirma ट्रेंड कर रहा है. लोग अभय को माफी मांगने को भी कह रहे हैं. बता दें कि ये विज्ञापन निरमा वॉशिंग पाउडर का है.

विज्ञापन में अक्षय कुमार राजा के कपड़े पहने नजर आ रहे हैं. विज्ञापन में दिखाया गया है कि युद्ध से लौटने के बाद सेना उनका स्वागत करती है और इसके बाद जब एक योद्धा की पत्नी उसके कपड़े गंदे होने की बात कहती है तो उसके बाद राजा और सोना खुद अपने कपड़े धोते दिखाई देते हैं. अक्षय भी नाचते हुए बाल्टी में कपड़े धोते हैं. इस विज्ञापन को मराठा संस्कृति का अपमान बताया गया. क्योंकि अक्षय मराठा योद्धा बनकर नाचते हुए कपड़े धो रहे हैं.

अक्षय कुमार के खिलाफ लिखित में शिकायत-

बता दे कि शिकायतकर्ता सूर्यकांत जगन्नाथ ने एक लिखित शिकायत की सीडी जारी की है,जिसके साथ विज्ञापन के फूटेज हैं. सूर्यकांत जगन्नाथ ने आरोप लगाया है कि ये विज्ञापन छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करता है. उन्होंने कहा कि ये विज्ञापन के द्वारा महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है और ये मराठा संस्कृ्ति का अपमान है. उन्होंने अक्षय कुमार और डिटर्जेंट कंपनी के खिलाफ कार्वाई की भी मांग की है.

ट्विटर पर भी छिड़ा घमासान, लोगों ने जमकर की आलोचना-

#BoycottNirma

In advt of Nirma Washing Powder, Akshay Kumar is shown as a King of Maratha soldiers, all in soiled clothes. The womenfolk are annoyed with the state of the clothes. To which Akshay Kumar retorts ”the King’s army can wash clothes as well as it can thrash the enemy!” pic.twitter.com/Zxu2mVFmFx

— Manasi Joshi (@ManasiJ58007321) January 8, 2020