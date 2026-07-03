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25 लाख की डील ठुकराकर चर्चा में आए सुनील पाल, समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ को लेकर कॉमेडियन का बड़ा खुलासा

Sunil Pal-Samay Raina: हाल ही में कॉमेडियन सुनील पाल ने दावा किया कि समय रैना ने उन्हें 25 लाख रुपये का ऑफर देकर इंडियाज गॉट लेटेन्ट 2 में आमंत्रित किया था. लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 3, 2026 4:57:20 PM IST

सुनील पाल और समय रैना
सुनील पाल और समय रैना


कॉमेडियन सुनील पाल और समय रैना के बीच की नाराजगी और तकरार सार्वजनिक मंच पर अक्सर नजर आती रहती है.  अब सुनील पाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि समय रैना ने हाल ही में उन्हें ‘इंडियाज गॉट लेटेन्ट 2’ में आने का न्योता दिया था. इसके लिए उन्हें 25 लाख रुपये का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था. इसके साथ ही इसके पीछे की वजह भी बताई. 

सुनील पाल ने क्या कहा?

सिधांत नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें सुनील पाल कहते हैं कि समय रैना ने उनसे कहा था कि उन्हें 25 लाख रुपये दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वे किसी को गाली नहीं देंगे. फिर कॉमेडियन ने बताया कि समय पाल ने कहा कि सुनील पाल को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शो में मौजूद अन्य लोग ऐसा करेंगे.

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बार-बार सुनील पाल जाहिर करते हैं नाराजगी

सुनील पाल ने समय रैना की कॉमेडी शैली पर बार-बार अपनी नाराजगी जाहिर की है. आलिया भट्ट और शरवरी के इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के पहले एपिसोड में आने के बाद, सुनील पाल ने फेसबुक पर इन दोनों अभिनेत्रियों पर तंज कसा था. उन्होंने लिखा, ‘जहां गालियां हैं, वहां आलिया हैं. इसे लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं. 

कब हुआ शुरू हुआ दोनों के बीच विवाद?

आपको बता दें कि सुनील पाल और समय रैना के बीच विवाद 2025 में शुरू हुआ, जब सुनील पाल ने यूट्यूब पर प्रसारित हुए ‘इंडियाज गॉट लेटेन्ट’ के पहले सीजन में समय द्वारा इस्तेमाल की गई अश्लील भाषा की आलोचना की. उस समय सुनील पाल ने IANS से बातचीत में ​​कहा था, ‘इन्हें स्टैंड-अप कॉमेडियन मत कहो. यह असली स्टैंड-अप कॉमेडी का अपमान होगा. ये अशिक्षित लोग हैं जिनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए.’ 

यह खबर भी पढ़ें: डॉक्टर ने कह दिया था- अब कभी नहीं गा पाओगी, 20 साल बाद चमकी ऐसी किस्मत! हर जुबां पर छाया दीपाली सहाय का गाना

Tags: samay rainaSunil Pal
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