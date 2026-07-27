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प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी और अब दर्द… छात्र आंदोलन में घायल हुईं कॉमेडियन की पत्नी, टूटी पसली

कॉमेडियन रौनक रजानी ने हाल ही में अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि छात्र प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी पत्नी को मुंबई पुलिस ने इस कदर मारा कि उनकी पत्नी की पसली टूट गई है.

By: Deepika Pandey | Published: July 27, 2026 4:00:13 PM IST

छात्र आंदोलन में घायल हुईं रौनक रजानी की पत्नी
छात्र आंदोलन में घायल हुईं रौनक रजानी की पत्नी


Comedian Raunaq Rajani Wife Injured: बीते कुछ दिनों से देशभर में जगह-जगह पर छात्रों का आंदोलन चल रहा था. छात्र नीट पेपरलीक जैसे गंभीर मुद्दे पर आक्रोश दिखा रहे थे. अंत में सरकार को छात्रों की मांग माननी पड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से इस्तीफा देना पड़ा था. हालांकि इससे पहले प्रदर्शन के दौरान छात्रों को लाठी-डंडे खाने पड़े. इस दौरान पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया गया था. 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर लाठी बरसाई गईं. 22 जुलाई को मुंबई में भी प्रोटेस्ट किया गया. 

इस दौरान कई एक्टर्स-एक्ट्रेस इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए. एक्ट्रेस और सिंगर आयशा खान और कई जाने-माने चेहरों को हिरासत में लिया गया. इस प्रोटेस्ट में एक मशहूर कॉमेडियन रौनक रजानी की पत्नी भी थीं.

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रौनक रजानी ने शेयर किया वीडियो

मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन हुआ, जहां पर रौनक रजानी और उनकी पत्नी भी शामिल हुई थीं. एक वीडियो जारी कर कॉमेडियन ने दावा किया कि उन्हें भी हिरासत में लिया गया था. मुंबई पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया. इस दौरान उन्होंने उनकी पत्नी को इस तरह मारा कि उनकी पसलियां टूट गईं और जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा.

जबरन हिरासत में लिया 

रौनक ने इसका वीडियो शेयर किया और पूरी घटना के बारे में बताया. साथ ही उनकी पत्नी की हड्डियों के टूटने के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ मुंबई में हुए प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे. मुंबई पुलिस ने लोगों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया. इस दौरान उन्हें और उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया. 

टूट गई पसली

उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें जबरन धक्का देकर वैन में बिठाया था. इस दौरान रौनक की गर्दन में मोच आ गई. उनकी पत्नी की एक पसली टूट गई. हालांकि इसके बावजूद हमने इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया. उन्होंने बताया कि लोगों ने इससे ज्यादा भी पुलिस की मारपीट के मामले झेले हैं. हमने सोचा कि जो हुआ, सो हुआ. इसके बाद 23 जुलाई को रौनक अपनी पत्नी के साथ दिल्ली चले गए. वापस आने के बाद भी उसका दर्द कम नहीं हुआ था. डॉक्टर को दिखाया था और एक्सरे दिखाया, तो पता चला कि उनकी पसली टूट गई है.

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