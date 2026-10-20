प्राइवेट चीजें लीक, फोन हैक और….स्टैंडअप कॉमेडी की दुनिया में बवाल! नीतू भारद्वाज ने दो कॉमेडियंस पर लगाए गंभीर आरोप

Neetu Bhardwaj: कॉमेडियन नीतू भारद्वाज ने साथी कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु, उरूज अशफाक और शाश्वत माहेश्वरी पर मुंबई में उनका और उनके परिवार का स्टॉकिंग करने, उनके फोन हैक करने, उनकी प्राइवेट जानकारी शेयर करने और उनका काम कॉपी करने का आरोप लगाया है. इंस्टाग्राम स्टोरीज की एक सीरीज़ में, नीतू ने उन पर गंभीर आरोप लगाए, और ग्रुप को ‘कॉमेडी माफिया’ कहा.

हैरेसमेंट का लगाया आरोप

नीतू ने इंस्टाग्राम पर आरोप लगाया कि उपमन्यु और उरूज उनका हैरेसमेंट और स्टॉकिंग कर रहे थे. उन्होंने लिखा, “दोस्तों, मुंबई के कॉमेडी माफिया उपमन्यु और उरूज और दूसरे लोग मुझे हर जगह फॉलो कर रहे हैं. मैं और मेरा परिवार सच में बहुत असुरक्षित हैं. हमारे सभी फोन हैक हो गए हैं, सभी कॉल सुनी जा रही हैं, आपकी सभी पर्सनल और प्राइवेट जानकारी चुरा ली गई है और उसे फैलाया जा रहा है.” उन्होंने आगे कहा, “अगर मैं पास के किसी किराने की दुकान पर भी जाती हूं या पार्क में टहलने जाती हूं, तो भी मुझे फॉलो किया जा रहा है. अगर मुझे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को कुछ होता है, तो इसका जिम्मेदार ये लोग हैं.”

नीतू ने यह भी आरोप लगाया कि शाश्वत 2022 से उनके अकाउंट हैक कर रहा है और उनके सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट और WhatsApp मैसेज की नकल कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उनके खिलाफ बदनाम करने के लिए उनका इस्तेमाल किया था, और कहा कि उस समय उन्हें इस बारे में पता नहीं था और वह 2022 और 2023 में कॉमेडी भी नहीं कर रही थीं.

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साहित्यिक चोरी का भी आरोप

उन्होंने आगे अभिषेक उपमन्यु और उरूज पर उनका काम साहित्यिक चोरी करने का आरोप लगाया. पिछले साल की एक घटना को याद करते हुए उन्होंने लिखा, “पिछले साल, मैं 2 हफ़्ते के लिए मुंबई गई थी. फिर मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैंगलोर गई; मैंने अपना सूटकेस वहीं छोड़ दिया, और मेरी सारी नोटबुक और डायरियाँ जिनमें मैंने अब तक अपने सारे जोक्स लिखे थे, वे सब उसमें थे. मैंने सोचा था कि मैं मुंबई वापस आ जाऊँगी, लेकिन BLR में मैं बहुत बीमार हो गई और सीधे घर आ गई. मैंने अपना सूटकेस वहीं छोड़ दिया. फिर, जब मैंने वहाँ से ऑर्डर किया, तो कंपनी ने मुझे एक महीने तक सूटकेस नहीं भेजा. उन्होंने उन डायरियों से मेरा सारा मटीरियल कॉपी कर लिया. और वहाँ से लिखे गए ये सारे जोक्स अपने स्पेशल में इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर अभिषेक उपमन्यु और उरूज अशफ़ाक. उरूज अपने स्पेशल में जो बहुत सारा मटीरियल इस्तेमाल कर रही हैं, वह मेरे मटीरियल से कॉपी किया हुआ है.”

नीतू ने यह भी आरोप लगाया कि कॉमेडियन इलुमिनाती से जुड़े हुए थे और दावा किया कि उन्होंने बार-बार उन पर कई तरह के आरोप लगाए थे. उसने आगे आरोप लगाया कि शाश्वत और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे स्टॉकर के तौर पर दिखाया और फिर धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए उसे ब्लॉक कर दिया और दावा किया कि वह शिव और दूसरे हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करती है.