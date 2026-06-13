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College Wali Chhori Controversy: ‘टटीरी’ के बाद ‘कॉलेज वाली छोरी’ गाने पर विवाद, हरियाणवी सॉन्ग पर भड़के रोडवेज कंडक्टर

College Wali Chhori Song Controversy: हाल ही में एक हरियाणवी गाना 'कॉलेज वाली छोरी' रिलीज हुआ है. ये सॉन्ग आते ही विवादों में घिर गया है. गाने को लेकर रोडवेज कर्मचारियों में गुस्सा है और उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवा दी है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 13, 2026 4:35:40 PM IST

कॉलेज वाली छोरी गाने पर विवाद
कॉलेज वाली छोरी गाने पर विवाद


हरियाणवी सॉन्ग ‘कॉलेज वाली छोरी’ को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है. इस गाने को लेकर हरियाणा रोडवेज के हिसार डिपो के कंडक्टरों ने आपत्ति जताई है. साथ ही सिटी थाना हिसार में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. जानिए पूरा मामला.

क्या है सॉन्ग?

‘कॉलेज वाली छोरी’ गाने में दिखाया जाता है कि कॉलेज की लड़की से कंडक्टर को प्यार हो जाता है. इस गाने को हरियाणवी गायक सोमबीर खटक ने अपनी आवाज दी है. इसके बोल एमके मकराना ने लिखे हैं, जबकि संगीत हरीश शर्मा ने तैयार किया है. गाने के संगीतकार भी सोमबीर खटक हैं. म्यूजिक वीडियो में नवीन नारू, सोनिका सिंह और राजीव किन्हा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं. 

क्यों की शिकायत?

हरियाणा रोडवेज के हिसार डिपो के कंडक्टरों ने ‘कॉलेज वाली छोरी’ गाने के बोल और उसके फिल्मांकन पर कड़ी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि इस गाने में रोडवेज कर्मचारियों और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की छवि को गलत, भ्रामक और आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है. रोडवेज यूनियन ने महिला आयोग को भी शिकायत सौंप दी है. 

रोडवेज महाप्रबंधक से की मांग

रोडवेज कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और रोडवेज महाप्रबंधक से मांग की है कि यूट्यूब से इस कंटेट को हटाया जाए. और गाने के मेकर्स और सिंगर पर  कड़ी कार्रवाई हो. 

निर्माता ने दिया जवाब 

जब इस शिकायत और विवाद के बारे में गाने के निर्माता नवीन नारू को पता चला तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग रोडवेज के कंडक्टर्स को भड़का रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है

Tags: College Wali Chhorihariyanvi song
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