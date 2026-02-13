Collector Sahiba Digital Release: अब यूट्यूब पर छाएगी ‘कलेक्टर साहिबा’, घर बैठे देखें भोजपुरी की चर्चित फिल्म

Collector Sahiba digital release: सिनेमा घरों में चर्चा बटोरने के बाद भोजपुरी बहुचर्चित फिल्म कलेक्टर साहिबा अब दर्शकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होने जा रही है. जिन लोगों ने किसी वजह से इसे थिएटर में नहीं देखा, उनके लिए अब इसे घर बैठे देखने का मौका होगा.

यूट्यूब पर होगी​ रिलीज

निर्माताओं की ओर से जानकारी दी गई है कि फिल्म को आधिकारिक तौर पर यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा. तय तारीख पर इसे संबंधित ऑफिशियल चैनल पर स्ट्रीम किया जा सकेगा. रिलीज के बाद दर्शक इसे अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से देख सकेंगे.

फिल्म की कहानी ने खींचा ध्यान

फिल्म अपनी कहानी और मजबूत किरदारों की वजह से चर्चा में रही है. खास तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक मुद्दों और एक महिला अधिकारी के संघर्ष को जिस तरह पर्दे पर दिखाया गया, उसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा. यही वजह है कि इसके डिजिटल रिलीज का इंतजार भी लंबे समय से किया जा रहा था.

एक बार फिर चर्चा में आई कलेक्टर साहिबा

यूट्यूब पर उपलब्ध होने के बाद यह फिल्म ज्यादा व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचेगी, खासकर उन लोगों तक जो ओटीटी सब्सक्रिप्शन नहीं रखते. फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को बस आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, जहां निर्धारित समय के बाद यह स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध रहेगी. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज के साथ ही उम्मीद है कि ‘कलेक्टर साहिबा’ एक बार फिर चर्चा में आएगी और नए दर्शकों तक अपनी कहानी पहुंचाएगी.

लगातार बढ़ रहा है संजना पांडे का स्टारडम

भोजपुरी सिनेमा की उभरती अभिनेत्री संजना पांडे इन दिनों अपने करियर के शानदार दौर में हैं. हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म नईहर ससुराल को दर्शकों ने खूब पसंद किया और उनकी अदाकारी की जमकर सराहना हुई. इस फिल्म की सफलता ने इंडस्ट्री में उनकी पकड़ और मजबूत कर दी है. संजना अब अपनी अगली फिल्मों को लेकर भी चर्चा में हैं. बहुचर्चित फिल्म कलेक्टर साहिबा के अलावा वह जल्द ही भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी के साथ स्क्रीन साझा करती नजर आएंगी.