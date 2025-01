महाकुंभ मेले में पहुंचे ColdPlay सिंगर क्रिस मार्टिन, गर्लफ्रेंड संग आए नजर

प्रयागराज: ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले ने 26 जनवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने शानदार परफॉर्मेंस के साथ इंडिया टूर को समाप्त किया। अब बैंड के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन और उनकी गर्लफ्रेंड, हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि यह जोड़ा संगम नदी में पवित्र स्नान करेगा। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में क्रिस और डकोटा कार में बैठे हुए नजर आए। इस दौरान दोनों ने भारतीय परंपराओं का सम्मान करते हुए भगवा रंग के कपड़े पहने हुए नज़र आए.

इससे पहले क्रिस मार्टिन ने मुंबई में सिद्धिविनायक और बाबुलनाथ मंदिर में दर्शन किए थे। वहां उनके साथ बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे भी नजर आई थीं। वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित अंतिम शो में क्रिस ने ‘वंदे मातरम’ और ‘मां तुझे सलाम’ जैसे गाने गाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। 76वें गणतंत्र दिवस पर क्रिस ने मंच से भारत को शुभकामनाएं दीं।

#WATCH | Uttar Pradesh | Co-founder of the rock band Coldplay & singer Chris Martin at Prayagraj #MahaKumbhMela2025 pic.twitter.com/D7jjT0yf8n

— ANI (@ANI) January 27, 2025