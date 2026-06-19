Cocktail 2 X Review : प्यार, दोस्ती और ट्विस्ट से भरी ‘कॉकटेल 2’! उम्मीदों से कहीं आगे निकली फिल्म; यहां देखें पहला रिव्यू

Cocktail 2 X Review : कृति सेनन, रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर स्टारर ‘कॉकटेल 2’ इस साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक है. लंबे इंतजार के बाद यह रोमांटिक ड्रामा आखिरकार आज, शुक्रवार (19 जून) को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और एडवांस बुकिंग भी मजबूत रही है. रिलीज से पहले ही ‘कॉकटेल 2’ का पहला रिव्यू सामने आ चुका है, जिसने फिल्म को लेकर और भी उत्सुकता बढ़ा दी है.

कई दर्शकों ने फिल्म के रोमांस पर फोकस किया, ऐसे समय में जब एक्शन से भरपूर एंटरटेनर बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म को फ्रेश ब्रीजी रोमांटिक बताया और इसकी तारीफ की.

कॉकटेल 2 का एक्स रिव्यू

फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ‘कॉकटेल 2’ को 4 स्टार देते हुए इसे “WINNER” करार दिया है. अपने रिव्यू में उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की है और कहा कि इसमें दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन म्यूजिक, शानदार विजुअल्स और मजबूत राइटिंग देखने को मिलती है. तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी अनप्रेडिक्टेबल कहानी है, जो दर्शकों को लगातार बांधे रखती है. हालांकि यह एक लव ट्रायंगल पर आधारित है, लेकिन यह आम रोमांटिक फिल्मों जैसे क्लिशे से बचकर एक अलग अनुभव देती है.

#OneWordReview…#Cocktail2: WINNER.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

More than lives up to expectations… Solid performances, superb music, stunning visuals, and captivating writing – this film scores on all fronts. #Cocktail2Review Get ready to be surprised… Yes, #Cocktail2 is a love… pic.twitter.com/2Kc0g13gnG — taran adarsh (@taran_adarsh) June 18, 2026

एक यूजर ने लिखा, ‘कॉकटेल 2 मूवी में कृति सेनन की स्क्रीन प्रेजेंस ने रश्मिका को पूरी तरह से ओवरशैडो कर दिया. सच कहूं तो, आलिया भट्ट और शरवरी जैसी टॉप-टियर अल्फा एक्ट्रेस भी उनके चार्म और करिश्मा के लेवल का मुकाबला नहीं कर सकतीं.’

KBP रिव्यूज ने लिखा कि ‘यह सब कृति सेनन का शो है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आंखों को सुकून देने वाली है, वह कॉकटेल 2 की जान हैं. रश्मिका मंदाना मिसकास्ट हैं, उनका हिंदी एक्सेंट अभी भी परेशान करने वाला है, शाहिद कपूर के कैरेक्टर में बेवकूफी नहीं है, कुछ सीन अजीब लगे’. उन्होंने आगे लिखा कि ‘मूवी का ओवरऑल वाइब रिफ्रेशिंग और पॉजिटिव है, म्यूजिक अच्छा है, लोकेशन्स खूबसूरत हैं, यह मेट्रो शहरों में पक्का चलेगी.’

#Cocktail2 Interval Review : It’s all Kriti Sanon show, her screen presence is treat to eyes, She is Soul of Cocktail 2. Rashmika Mandana is a Miscast, her Hindi accent is still irritating, The Goofiness is Missing in Shahid Kapoor’s Character, some scenes looked Absurd. The… — KBP Reviews (@KshitizCritic) June 19, 2026

कॉकटेल 2 बड़े पर्दे पर हुई रिलीज

होमी अदजानिया की रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2 थिएटर में रिलीज हो गई है. शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंदाना स्टारिंग इस फ़िल्म को इस साल बॉलीवुड में रोमांस की बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है. पैनडेमिक के बाद से, बॉक्स ऑफ़िस पर रोमांटिक फ़िल्मों का सक्सेस रेट काफ़ी कम रहा है, और इसलिए, कॉकटेल 2 जैसी फ़िल्मों से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं. अभी के हालात में, कॉकटेल 2 टिकट विंडो पर एक मज़बूत शुरुआत के लिए तैयार है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या यह अपनी पिछली फ़िल्मों के कारनामों को पार कर पाती है.