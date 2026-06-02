Cocktail 2 Trailer Review: कृति और रश्मिका के इश्क में फंसे शाहिद कपूर, दोस्ती-प्यार और ब्रेकअप का दिखा संगम, देखें ट्रेलर

होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी फिल्म ‘कॉकटेल 2’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस बार प्यार और दोस्ती को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है. लेकिन शाहिद कपूर को इस बात का यकीन नहीं है कि प्यार की ताजगी में दोस्ती का क्या अंजाम होगा. फिल्म के ट्रेलर में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना को लेकर कंन्फ्यूज हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अभिनेता किसे चुनेंगे अपना पार्टनर.

कैसा है फिल्म का ट्रेलर?

मेकर्स ने 3 मिनट 01 सेकेंड का फिल्म ‘कॉकटेल 2’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर की शुरुआत शाहिद कपूर के किरदार की आवाज से होती है, जो इस बात पर विचार करते हैं कि जब प्यार और दोस्ती आपस में उलझ जाते हैं तो रिश्ते कितने जटिल हो जाते हैं. जब वह इस दुविधा पर सोच-विचार कर रहे होते हैं, तो कृति सैनन का किरदार मजाकिया अंदाज में एक समाधान सुझाता है. रश्मिका मंदाना के किरदार के आने से स्थिति बदल जाती है, जो शाहिद के साथ रोमांटिक रिश्ते में नजर आती हैं. जैसे-जैसे तीनों करीब आते हैं, ट्रेलर में और रोमांच बढ़ जाता है.

कहानी में आया असली मोड़

इस फिल्म के ट्रेलर में तब और रोमांच आ जाता है, जब कृति और रश्मिका एक दूसरे से लड़ती हुई दिखाई देती हैं. शाहिद कपूर पूरे ट्रेलर में प्यार, दोस्ती और ब्रेकअप के बीच कंन्फ्यूज रहते हैं. ट्रेलर के अंत में शाहिद कपूर कहते हैं ‘मैं हीरा नहीं, कोहिनूर हूं. इतना आसान नहीं मुझे खरीदना.’

ट्रेलर में दिखी पुरानी झलक

इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन इस नई फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि इस फिल्म के पिछले भाग में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने अभिनय किया था. समय बदल गया है, और चेहरे भी बदल गए हैं. लेकिन ट्रेलर में पुरानी धुन ‘ तुम ही हो बंधु’ का प्रयोग किया गया है, जो पुराना सा फील कराते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

I don’t know how Cocktail 2 is going to turn out, but I’m really waiting for my Kriti Sanon’s performance. In my opinion, @kritisanon is always at the top when it comes to choosing bold characters. ❤️ pic.twitter.com/EKDxjadG4f — RUDRO 🕉️ (@RudroUtsha) June 2, 2026

Cocktail 2 trailer… Looks like a Watered Down Version of Cocktail… With just glits and glam… And Kirti Sanon Bikini Selection has to be the worst… — Santosh Herkal (@evilmady) June 2, 2026

waiting for cocktail 2 n waiting for kriti sanon to sweep us off our feet wt her unhinged performance (to be fair: deepika was absolutely iconic as veronica: so kriti has *some* big shoes to fill) 🤲 — rachit (@beingrachit_) June 2, 2026

कब रिलीज होगी फिल्म?

होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित और दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा निर्मित फिल्म कॉकटेल 2 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म की स्क्रिप्ट लव रंजन और तरुण जैन ने संयुक्त रूप से लिखी है.