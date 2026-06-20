Home > मनोरंजन > ‘Cocktail 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार ओपनिंग, मैं वापस आऊंगा और पेद्दी के साथ ही मैं वापस आऊंगा का हाल

‘Cocktail 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार ओपनिंग, मैं वापस आऊंगा और पेद्दी के साथ ही मैं वापस आऊंगा का हाल

शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर कॉकटेल 2 बड़े पर्दे पर रिलीज होते ही छा गई है. फिल्म ने पहले दिन ही 20 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है. वहीं मैं वापस आऊंगा का क्रेज अब भी बरकरार है.

By: Deepika Pandey | Published: June 20, 2026 11:42:35 AM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


Box Office Collection: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर कॉकटेल 2 बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई. रिलीज होते ही फिल्म ने धमाकेदार एंट्री की और 10363 शोज से 13 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया. होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत की है. फिल्म ने अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया. हालांकि कबीर सिंह की ओपनिंग से पीछे ही है. पहले ही दिन फिल्म ने पहले ही दिन 13.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. 

विदेशी बाजारों में भी फिल्म की बढ़िया शुरुआत हुई है. फिल्म ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले ही दिन 4 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. वर्ल्डवाइड कॉकटेल 2 फिल्म ने 20.20 करोड़ का बिजनेस किया है. शुक्रवार को कॉकटेल 2 के साथ ही मा इंति बंगारम भी रिलीज हुई, जिसने शुक्रवार को 5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

You Might Be Interested In

मैं वापस आऊंगा और भाग्य विधाता का हाल

इम्तियाज अली निर्देशित और दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह स्टारर फिल्म मैं वापस आऊंगा का क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म ने दो रिलीज के बावजूद भी बढ़िया कारोबार किया है. फिल्म ने आठवें दिन 1.9 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. वहीं फिल्म ने अब तक 14.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. वहीं भारत भाग्य विधाता की कमाई की रफ्तार धीमी हो गई है. फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन केवल 10 लाख रुपये का कारोबार किया है. अब तक फिल्म का नेट कलेक्शन 6.65 करोड़ रुपये हो गया है. 

हॉन्टेड 3 डी, पेद्दी और है जवानी तो इश्क होना है

विक्रम भट्ट निर्देशित हॉन्टेड 3 डी इकोज ऑफ द पास्ट ने पहले हफ्ते में शानदार परफॉर्म किया और 15.9 करोड़ का कारोबार किया. दूसरे हफ्ते में एंट्री करते हुए फिल्म ने 51 लाख का कारोबार किया है. इसके साथ ही फिल्म का 8 दिनों का नेट कलेक्शन 16.41 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं पेद्दी ने बीते शुक्रवार को 1.75 करोड़ का कारोबार किया. इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 229.75 करोड़ रुपये हो गया है. इसके अलावा वरुण धवन स्टारर है जवानी तो इश्क होना है ने तीसरे हफ्ते में एंट्री करते हुए कुल 29 लाख का कारोबार किया है. 15 दिनों में फिल्म ने 49.69 करोड़ का कारोबार किया है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस धर्म को मानते हैं ईशान खट्टर?

June 20, 2026

भोजपुरी की 6 कातिल हसीनाएं

June 19, 2026

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026

ज्यादा हींग खाने के नुकसान

June 19, 2026

काजल अग्रवाल की 6 सुपरहिट फिल्में

June 19, 2026

गैस से छुटकारा पाने का आसान उपाय

June 19, 2026
‘Cocktail 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार ओपनिंग, मैं वापस आऊंगा और पेद्दी के साथ ही मैं वापस आऊंगा का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘Cocktail 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार ओपनिंग, मैं वापस आऊंगा और पेद्दी के साथ ही मैं वापस आऊंगा का हाल
‘Cocktail 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार ओपनिंग, मैं वापस आऊंगा और पेद्दी के साथ ही मैं वापस आऊंगा का हाल
‘Cocktail 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार ओपनिंग, मैं वापस आऊंगा और पेद्दी के साथ ही मैं वापस आऊंगा का हाल
‘Cocktail 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार ओपनिंग, मैं वापस आऊंगा और पेद्दी के साथ ही मैं वापस आऊंगा का हाल