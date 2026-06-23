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Box Office: 50 करोड़ के पार हुई ‘कॉकटेल 2’, सामंथा रुथ की ‘मां इंटी बंगारम’ का गिरा कलेक्शन; जानें अन्य फिल्मों का हाल

Box Office Collection: सिनेमाघरों में 'कॉकटेल 2' अपना जलवा दिखा रही है. वहीं सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. जानिए सोमवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रहा 'मैं वापस आऊंग' से लेकर 'पेद्दी' तक का हाल.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 23, 2026 11:16:22 AM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


थिएटर्स में इन दिनों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो रहा है. बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्में दिखाई जा रही है, वो भी अलग-अलग जॉनर की. वीकएंड अक्सर फिल्मों के लिए अच्छा होता है, लेकिन सोमवार आते ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की बाजार फीका पड़ता नजर आया. फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने चार दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके अलावा सोमवार को साउथ फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ थोड़ी सुस्त पड़ी. चलिए जानते हैं कलेक्शन के मामले में किस फिल्म ने मारी बाजी. 

कॉकटेल 2

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. फिल्म ने सोमवार यानी रिलीज के चौथे दिन 6.35 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने रविवार को 17.75 करोड़ रुपये कमाए थे. इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन अभी तक 53.85 करोड़ रुपये हो गया है. 

मां इंटी बंगारम

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ को भी थिएटर्स में रिलीज हुए चार दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 4.10 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने रविवार को 10.10 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 27.20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

मैं वापस आऊंगा

नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ने रिलीज के दूसरे सप्ताह अपनी पकड़ मजबूत की. फिल्म ने बीते दिन सोमवार को 2.50 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने रविवार के दिन 5.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म ने अभी तक कुल 26.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है.

‘पेद्दी’

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ ने सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर मात्र 83 लाख रुपये कमाए. वहीं, इसने वीकएंड यानी रविवार के दिन 2.82 करोड़ रुपये कमाए थे.  फिल्म ने अभी तक कुल 235.10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

है जवानी तो इश्क होना है

वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगडे की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने सोमवार को 12 लाख रुपये कमाए. वहीं, इसने रविवार को 45 लाख रुपये कमाए थे. फिल्म ने अभी तक कुल 50.72 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म की कमाई बता रही है कि बहुत जल्द ये थिएटर्स को अलविदा कह सकती है. 

यह खबर भी पढ़ें: फिल्म का एक खौफनाक सीन, जिसमें राज बब्बर ने पार कर दी थी हैवानियत की हद, शादीशुदा होने के बाद भी हुआ प्यार

Tags: box officeBox Office Collection
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