Cocktail 2 Box Office Collection 6th Day: शाहिद, रश्मिका और कृति की तिकड़ी कर रही कमाल, 100 करोड़ी क्लब में शामिल हुई ‘कॉकटेल 2’

Cocktail 2 Box Office Collection: शाहिद, रश्मिका और कृति की तिकड़ी का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रोज का रोज बढ़ता ही जा रहा है.



होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित और शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन अभिनीत फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने महज छह दिनों में वैश्विक स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, फिल्म का कुल कलेक्शन अब 102.76 करोड़ रुपये हो गया है.

‘कॉकटेल 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कॉकटेल 2 ने छठे दिन भी स्थिर प्रदर्शन जारी रखा और भारत भर में 9,745 शो से 5.00 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई की. इसके साथ ही फिल्म का घरेलू कुल कलेक्शन 78.76 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत में इसका कुल कलेक्शन अब 66.00 करोड़ रुपये है. फिल्म ने विदेशों में भी अच्छी रफ्तार बनाए रखी है और पहले दिन 1.25 करोड़ रुपये कमाए, जिससे 6 दिनों में इसका अंतरराष्ट्रीय कुल कलेक्शन 24.00 करोड़ रुपये हो गया. कुल मिलाकर, इसका विश्वव्यापी कलेक्शन अब 102.76 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. बता दें कि कॉकटेल 2 को गुरुवार शाम (7:30 बजे) से बॉक्स ऑफिस पर नए कॉम्पिटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल रिलीज हो रही है.

कॉकटेल 2 स्टार कास्ट

कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर, कृति सेनोन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में उनके अलावा टीकू तलसानिया, नीलू कौशल, जुगल किशोर जैसे कलाकार भी हैं. बता दें कि मूल फिल्म कॉकटेल, जिसमें दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी ने अभिनय किया था, 2012 में रिलीज हुई थी.