बंपर कमाई कर रही कॉकटेल 2, दूसरे दिन तोड़ा रिलीज डे का रिकॉर्ड, क्या है दूसरी फिल्मों का हाल

Cocktail 2 Box Office Collection: 2012 में आई फिल्म कॉकटेल को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की शानदार केमिस्ट्री ने फिल्म को खास बनाया. वहीं अब लगभग 14 साल बाद होमी अदजानिया ने फिल्म का सीक्वल कॉकटेल 2 रिलीज किया, जो हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की एक्टिंग काबिल-ए-तारीफ है.

फिल्म को क्रिटिक्स से ज्यादा मजबूत रिव्यू नहीं मिले लेकिन इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है. पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन इसकी कमाई में लगभग 20 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखने को मिला, जो मेकर्स के लिए राहत की बात है.

दूसरे दिन कितनी हुई कमाई?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘कॉकटेल 2’ ने पहले दिन 13.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 16.25 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह केवल दो दिनों में इसका भारत में कुल कलेक्शन लगभग 29.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन भी तेजी से बढ़ते हुए लगभग 50 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुका है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी एक मॉडर्न रोमांटिक लव ट्रायंगल पर आधारित है, जिसे लंदन और केप टाउन की खूबसूरत लोकेशन्स पर फिल्माया गया है. कहानी कुणाल और दिया के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कॉलेज टाइम से एक-दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन शादी और कमिटमेंट को लेकर उनके बीच कई उलझनें हैं. इसी बीच दिया की जिंदगी में उसकी दोस्त एली की एंट्री होती है, जो कहानी को पूरी तरह बदल देती है. धीरे-धीरे रिश्तों में शक, इनसिक्योरिटी और गलतफहमियां बढ़ती हैं. दिया को लगता है कि कुणाल शायद उससे पूरी तरह प्यार नहीं करता और इसलिए वह एली को जानबूझकर उसके करीब आने देती है ताकि सच सामने आ सके. इसके बाद कहानी कई ट्विस्ट और इमोशनल मोड़ों से गुजरती है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है.

फिल्म के किरदार और एक्टिंग

इस बार फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना नजर आ रहे हैं. खासकर कृति सेनन की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही हैय और दर्शक उनके किरदार को फिल्म की जान बता रहे हैं. फिल्म की कहानी से लेकर एक्टिंग और डायलॉग्स को काफी पसंद किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग फिल्म की क्लिप्स शेयर कर रिव्यू दे रहे हैं और फिल्म देखने की सलाह दे रहे हैं.